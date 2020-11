Mirabela Dauer, despre tratamentul miraculos care a vindecat-o de cancer "De doi ani, în fiecare lună îmi injectează un vaccin"

Mirabela Dauer a vorbit despre momentul in care a aflat ca are cancer [Sursa foto: Facebook]

In articol:

În ianuarie 2018, în urma unui control, Mirabela Dauer a aflat că are cancer. A fost operată imediat la Spitalul Fundeni, iar medicul i-a extirpat un rinichi. "După operaţie, doctorul a venit la mine şi mi-a spus direct, aşa cum îmi place mie. Mi-a spus că am un cancer foarte agresiv, ca mi-a scos rinichiul, 52 de ganglioni, dar că s-a extins şi la vezică", a povestit Mirabela Dauer, la o emisiune tv.

Doctorul i-a propus să înceapă un altfel de tratament, nu chimioterapie. "Telenovela mea continuă de atunci. În fiecare lună, de doi ani îmi bagă direct in vezică vaccinul BCG (un vaccin împotriva tuberculozei). Mă simt relativ rău două zile dupa aceea, fac un pic de febră, ceea ce lumea spune că e bine. In plus la trei luni fac o citoscopie. De un an, nu mai scoate nimic la aceasta citoscopie. Mai am un singur vaccin de facut. Cu ajutorul prietenilor mei din Germania, care mi-au făcut rost mereu de aceste fiole, si cărora le multumesc mereu. Sunt bine acum. Multumesc lui Dumnezeu", a povestit acum Mirabela Dauer, pentru prima data despre experienta prin care a trecut, dar si despre tratamentul care a salvat-o.

Citeste si: Mirabela Dauer, umilită de un medic! ”M-am simțit ca ultimul om” E incredibil ce i s-a întâmplat artistei într-o clinică

Citeste si: Dragnea, lovit din nou în timp ce se află la Rahova. Oamenii lui Băsescu i-au copt-o! - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Mirabela Dauer face de doi ani tratament impotriva cancerului[Sursa foto: Facebook]

Artista a povestit ca s-a decis sa vorbeasca acum despre toate acestea pentru ca s-a saturat de barfe, de vorbele pe care le aude ca e bolnava, ca o sa moara curand. "Sunt bine, am oamenii care ma iubesc langa mine si cu ajutorul lui Dumnezeu sunt bine".

Citeste si: Mirabela Dauer a fost bătută crunt și amenințată cu moartea: „M-a lovit cu fierul de călcat și mi-a promis că mă omoară”

Mirabela Dauer, despre cum a aflat de boala sa

In 2018, dupa ce a fost operata, Mirabela Dauer a povestit cum a aflat despre boala sa, in urma unor analize medicale pe care a simtit ca trebuie sa le faca inainte de a pleca intr-un turneu in SUA.

„Repet, eram bine, nu ma durea nimic, insa am simtit ca trebuie sa-mi fac analizele. Doctorul meu mi-a spus ca daca tot am hotarat asta, sa-mi faca si un CT, pentru ca nu-mi mai facusem de un an si jumatate. Atunci s-a vazut ce era de vazut. Dumnezeu a vrut sa mai traiesc. Nu stiu ce se intampla cu mine daca plecam in America”, a dezvaluit Mirabela Dauer la acel moment.