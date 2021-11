Mirabela Dauer, dezvăluiri copleșitoare din viața ei: ”Am intentat divorţ din cauza violenţei lui"

In articol:

Mirabela Dauer, în vârstă de 73 de ani, este un dintre cele mai iubite și apreciate cântărețe din țara noastră. Piesele artistei au devenit adevărate capodopere naționale, la nivel național.

"Te aștept să vii", "Mulțumesc, iubită mamă" sau "Floare albă, floare albastră", sunt doar câteva dintre piesele Mirabelei Dauer, care sunt ascultate și apreciate, inculsiv în rândul tinerilor din gerenerația nouă.

Artista este un model, în industria muzicală. Cu toate acestea, drumul în viața nu i-a fost pavat doar cu lucruri frumoase. Mirabela Dauer a vorbit, în cadrul unui podcast, despre cele mai mari cumpene, pe care le-a întâmpiant de-a lungul timpului.

Mirabela Dauer, probleme garve de sănătate, în trecut: "A venit doctorul la mine și mi-a zis că am cancer"

Mirabela Dauer s-a confruntat cu una dintre cel mai nemiloase boli și anume, cancerul.

Artista a trecut prin momente greu de imagiant, dar care, spune ea au făcut-o mai puternică.

Învitată într-o emisune, în anul 2020, artsita a mărturisit întreaga poveste. Prezentă la medic, pentru a-și face analizele de rutină și pentru a vedea cauza unei oboseli, Mirabela Dauer avea să afle că era diagonsticată cu cancer.

„Pe 28 ianuarie împlinesc 3 ani de când am vorbit cu medicul să fac analizele. Aveam o oboseală și am început cu un RMN. Mi-am făcut și CT. Analizele mi-au ieșit bune, cu o infecție, dar eu am mici infecții. A venit doctorul la mine și mi-a zis că am cancer. Apoi m-am internat la spital, iar marți m-a pus pe masa de operație. Aceasta a durat 6-7 ore” , a declarat Mirabela Dauer, în cadrul unei emisuni TV, din anul 2020.

Recent, în cadrul emisunii lui Mihai Morar, de pe Youtube, artsita a mărturist că în momentul de față, se simte mult mai bine și că urmează un tratament de doi ani de zile.

”Totul la mine s-a întâmplat cu sufletul deschis, cu o mare încredere în medici, cu o mare încredere în Dumnezeu și am zis că nu are cum, am atât de multe de spus, nu are ce să mi se întâmple. Telenovela mea continuă de atunci. În fiecare lună, de doi ani îmi bagă direct in vezică vaccinul BCG (un vaccin împotriva tuberculozei). Mă simt relativ rău două zile dupa aceea, fac un pic de febră, ceea ce lumea spune că e bine. În plus, la trei luni fac o citoscopie. De un an, nu mai scoate nimic la această citoscopie. Mai am un singur vaccin de făcut. Cu ajutorul prietenilor mei din Germania, care mi-au făcut rost mereu de aceste fiole, si cărora le mulțumesc mereu. Sunt bine acum. Mulțumesc lui Dumnezeu”, a declarat artsita, în cadrul emisunii lui Mihai Morar.

Mirabela Dauer, dezvăluiri emoționante, despre fostul mariaj: "Am luat bătaie chiar şi cu fierul de călcat"

Mirebela Dauer a trecut prin două mariaje nefericite. Aceasta a mărturisit, în cadrul unei emisiuni TV, despre dramele prin care a trecut, în ceea ce privește câsnicia cu cel de-al doilea soț.

Căsătorită pentru a doua oară, Mirabela Dauer a crezut că de aceasta dată va fi cu noroc și își va găsi liniștea alături de bărbatul iubit. Însă, destinul a fost de altă părere și a trecut prin multe cumpene, în cel de-al doilea mariaj.

Fostul ei soț, un cunoscut regizor de televiziune, a spus-o de neneumărate ori, la bătăi. Miarbela Dauer a mai mărturist că ar fi fost amenințatp cu moartea, de către acesta. De asemenea, fostul ei soț este și persoana care a câștigat custodia fiului lor, Alexandru.

”Am intentat divorţ din cauza violenţei lui. După atâtea bătăi pe care le-am încasat de la el, am cedat. Am luat bătaie chiar şi cu fierul de călcat, după care mi-a promis că mă omoară. A fost cel mai nefericit mariaj al meu”, a declarat Mirabela Dauer, în cadrul unei emisuni TV.

Mirabela Dauer, despre cel mai mare regret:"O să îşi dea seama că el a greşit vizavi de mine"

Mirabela Dauer a dezvăluit unul dintre cele mai mare regrete, care o macină. Artista este dezamăgită de relația, pe care o are cu fiul ei, Alexandru.

Cântăreața mărturisește că acesta nu își dorește să mai vorbească cu ea, deși ea a încercat să repară relația de nenumărate ori cu el.

”Nu eu sunt în posibilitatea asta, poate că el, vreodată în viaţa lui, cât oi mai fi eu pe pământul ăsta, o să îşi dea seama că el a greşit vizavi de mine şi că tot ce a fost în viaţa lui, a fost o minciună. E făcut din mine, din sufletul meu, este un om deştept”, a mai adăugat Mirabela, pentru sursa menționată mai sus.