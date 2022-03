Mirabela Dauer, incident neplăcut pe scenă! „Nu mai puteam să respir. Am ieşit cu greu, transfigurată”

In articol:

Mirabela Dauer se numără printre cel mai de succes artiste de la noi din țară. Are zeci de ani în spate de carieră și a reușit de fiecare dată când se afla pe scenă, să încânte inimile fanilor ei cu vocea sa. A avut foarte multe momente în care a simțit că are fanii la picioare, dar și multe întâmplări mai puțin plăcute, însă pe moment, care s-au transformat în situații foarte amuzante peste ani.

Mirabela Dauer se află pe piața muzicală românească de circa o jumătate de secol, clasându-se cu brio în topul celor mai de succes artiști de la noi din țară. Scena este a doua ei casă ș se poate mândri cu amintiri care mai de care mai prețioase.

De curând, Mirabela Dauer a povestit despre cele mai stânjenitoare momente pe care le-a petrecut pe scenă, în fața publicului, conform Fanatik.

Citeste si: Mirabela Dauer a vorbit cu regret despre bărbatul vieții ei, pe care nu îl poate uita: "Din păcate, a murit..."

Mirabela Dauer, incidente neplăcute pe scenă

Mirabele Dauer a povestit o întămplare care a pus-o destul de mult în dificultate la vremea aceea. În momentul în care se afla pe scenă și cânta „cu tot sufletul”, a înghițit un țânțar.

„Altădată cum cântam eu cu tot sufletul, aşa cum mă cunoşti, eram la un spectacol în aer liber, vara desigur, am înghiţit un ţânţar şi nu mai puteam să respir… Am ieşit cu greu din scenă transfigurată la faţă şi dând din mâini neputincioasă, sperând că cineva mă va ajuta, dar nimic. Toţi cei din culise se uitau la mine şi râdeau crezând că e o glumă. Cu greu am reuşit să-mi revin”, a povestit Mirabela pentru fanatik.ro.

Citeste si: Klaus Iohannis, discuţie de ULTIMA ORĂ cu Volodimir Zelenski. Ucraineanul l-a „dat de gol..- bzi.ro

Momentele mai puțin plăcute s-au întâmplat atât pe scenă, cât și în culise. Artista s-a înecat în timp ce mânca, iar colega ei de breaslă, Corina Chiriac, a ajutat-o să-și revină bătând-o pe spate, spre amuzamentul tuturor colegilor prezenți în culise.

„Tot ceva de genul ăsta am păţit când m-am înecat cu o bucată de carne, sau ce mâncam eu atunci. Eram cu Corina Chiriac, în spatele cortinei şi ea, săraca, a sărit să mă bată pe spate ca să-mi revin. Şi uite cum alergam în jurul scenei cu Corina în spate, dându-mi pumni şi în jurul nostru colegii care se amuzau cum se joacă' fetele înainte de spectacol. Și multe alte pățanii”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Mirabela Dauer [Sursa foto: Instagram]

Mirabela Dauer a avut parte de multe momente frumoase pe scenă, însă a întâmpinat și câteva momente extrem de triste, pe care nu le va putea uita vreodată, cum ar fi moartea tatălui său.

„Scena este casa mea…Acolo mă simt cel mai bine chiar dacă şi acum am emoţii uriaşe. Îți spun sincer că pe scenă am fost şi la tristeţe, şi la bucurie. Am înlemnit de emoţie în Cuba când am fost sărbătorită de zece mii de oameni şi m-am trezit în faţa unui coş cu flori de zece ori cât mine. Asta este o întâmplare pe care nu o voi uita niciodată.

Citeste si: Mirabela Dauer, vacanță perfectă la Viena FOTO

De asemenea, îmi aduc clar aminte că, la un spectacol în Ungaria, la finalul recitalului am primit multe flori, enorm de multe. Aveam braţele pline şi, cum eu sunt mică, abia vedem peste ele. Şi cum mulţumeam eu publicului care aplauda încontinuu, la un moment dat am dispărut în fosă. Pur şi simplu am căzut cu tot cu flori. Din fericire nu am păţit nimic grav.

Dar știu că am trăit și momente cumplite în fața oamenilor…Pe scenă am fost şi când l-am pierdut pe tăticul meu şi îmi stăpâneam cu greu lacrimile. Durerea mă copleşea, dar spectatorii veniseră pentru mine acolo şi nu puteam să-i dezamăgesc. Mă gândeam permanent la el, dar mă uitam la public și cântam”, a mai povestit Mirabela Dauer.