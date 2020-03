În plină epidemie de coronavirus, Mirela Retegan a decis să se autoizoleze alături de fiica sa, abia întoarsă din Londra. Mirela Retegan de la Gașca Zurli a postat mesajul privind decizia ei pe pagina de Facebook, alături de o poză în care apare alături de fiica sa.

”M-am liniștit! Doamne, ce emoții am avut! Copilul meu e acasă. Vă multumim pentru toate gândurile bune. Va mărturisesc, am avut in aeroport cea mai lungă îmbrățișare din ultima vreme. Urmează doua săptămâni de #viațaînizolare. Vă trimitem gânduri bune și va rugam sa aveți grija de voi și de cei pe care ii iubiți .

Nu exista ceva mai liniștitor decât să ai copilul lângă tine! Pentru cei care nu înțeleg de ce ne-am autoizolat: Maya vine din Londra - o țara care prezintă o rată mare de risc. Toți oamenii care vin din tari care au peste 500 de bolnavi, trebuie, conform normelor stării de urgentă, sa se izoleze 15 zile. Ar fi trebuit ca ea sa stea închisă in camera ei și sa nu interacționăm deloc, pentru ca eu sa pot sa ma mai intalnesc cu alți oameni. Așa ca am preferat sa aibă la dispoziție toată casa, curtea și pe mine, la pachet”, este mesajul Mirelei Retegan de la Gașca Zurli.

Cine este Maya, adevărata ”fetiță Zurli”

Despre Maya, fata Mirelei Retegan, apropiaţii ştiu că ea este adevărată ”fetiţă Zurli”, pentru ea fiind create initial cântecele şi jocurile care îi fascinează pe copii.

Mirela Retegan este creatoarea echipei care a devenit de ceva timp un adevărat fenomen printre copii: Gaşca Zurli. Totul a pornit de la cântecele şi jocurile create pentru fetiţa ei, Maya, pe când aceasta era micuţă. Acum, Maya, adevărata ”fetiţă Zurli” are 19 ani, vrea să devină actriţă şi, de ceva timp s-a mutat la Londra, unde studiază.