Mirela Retegan, rețeta succesului Gașca Zurli! Vedeta a trecut prin momente dificile pentru a lansa proiectul: „Aceste trădări au fost lecții pentru mine”

Mirela Retegan este una dintre cele mai cunoscute și iubite vedete din țara noastră. Artista a câștigat inimile la sute de oameni, însă în rândul copiilor este o eroină.

Cum a început proiectul care astăzi este un fenomen în rândul copiilor din România

Mirela Retegan a pus bazele proiectului Gașca Zurli în urmă cu 17 ani, în prezent fiind un fenomen în România. Vedeta a muncit din greu și a crezut în visul ei, cu toate că a fost descurajată și refuzată de multe persoane.

Mirela Retegan a muncit din greu și a făcut multe sacrificii pentru a-și vedea visul împlinit. Vedeta a făcut cercetări și a stat de vorbă cu multe persoane, timp de 10 ani, însă nimeni nu i-a înțeles conceptul, fiind descurajată în nenumărate rânduri.

Mirela Retegan se bucură de succesul de care are parte Gașca Zurli, însă își amintește cu nostalgie începuturile proiectului și susține că a muncit din greu, iar parcursul a fost unul progresiv, neratând niciun pas.

„ Au trecut aproape 17 ani. Uitându-mă în urmă, consider că am făcut pașii corecți. Totul s-a întâmplat organic și curat. La început primele spectacole actorii le-au susținut în fața Mayeie, fetița mea care avea atunci cinci ani și care stătea pe scăunel, în sufragerie la noi. Ei se jucau și eu încercam să analizez cum ajunge mesajul pe care eu știam că vreau să-l transmit la copilul, care reprezenta de fapt toți copiii.

Am mers în prima grădiniță, apoi în mai multe grădinițe. La Clubul Țăranului, la Palatul Copiilor și abia la final am ajuns și la Sala Palatului. Nu am ars nicio etapă. Nu ni s-a întâmplat nimic peste noapte. Am crescut cu fiecare an și nu am simțit că a fost rău sau greu pentru că nu am forțat nimic. Am lăsat lucrurile să se întâmple simplu.”, a mărturisit Mirela Retegan, pentru fanatik.ro.

Gașca Zurli [Sursa foto: Instagram]

În ciuda tuturor greutăților pe care le-a întâmpinat, Mirela Retegan a mărturisit că nu a avut niciun moment în care să se gândească să renunțe la visul ei. Aceasta a fost trădată de mai multe ori și a pierdut persoane de-a lungul carierei, însă le consideră lecții importante de viață.

„ Pot spune că aceste trădări au fost lecții pentru mine. Scriam zilele trecute o poveste pentru copii și le explicam că prietenii sunt ca lumânările. Unele sunt mai mari, altele sunt mai mici, unele ard foarte mult, altele se termină foarte repede. Dacă tu reușești să-ți dai seama că omul din fața ta este o lumânare mare sau este una mititică, nu te mai dezamăgesc. Trebuie să nu uiți că atâta timp cât a ars lumânarea aceea pentru tine, chiar dacă a avut o flacără mică, ea ți-a luminat întunericul din momentul acela. Și dacă te duci în recunoștință, indiferent ce s-a întâmplat în plus, nu mai ai resentimente.”, a mai adăugat artista.

Într-un turneu, Mirela Retegan a trebuit să suporte toate cheltuielile

Deși proiectul este unul foarte cunoscut și popular în toată țara, Mirela Retegan mărturisește faptul că și cheltuielile sunt foarte mari, având în vedere faptul că sunt foarte multe de plătit chiar și pentru un simplu spectacol.

„ Se rulează mulți bani, da! Să închiriez o Sala Palatului, aia înseamnă niște costuri, dar, se întreabă cineva cât costă de fapt totul? A fost o perioadă în care simțeam nevoia să dau explicații, după care mi-am dat seama că nu asta este treaba mea. Mă duceam într-o zonă în care mă amăram și mă întrebam cum să nu înțeleagă oamenii. Oricine a făcut o nuntă sau un botez știe ce înseamnă, că îți asumi niște riscuri cât te apuci de organizare.

De câte ori nu am rămas în aer? La Colectiv, de exemplu, am rămas în mijlocul unui turneu pe care l-am oprit. A trebuit să suport eu toate cheltuielile. Povestea este complexă, nu complicată. Dar eu sunt foarte fericită și asumată cu ceea ce am de făcut.”, a mai spus Mirela Retegan.

Visul cel mai mare al Mirelei Retegan este să organizeze spectacole caritabile. Vedeta nu își dorește să trăiască în lux, ci să le ofere copiilor festivaluri complet gratuit de care să se bucure și la care să se distreze.

