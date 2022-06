Mirela Vaida a recunoscut că nu mai doarme în același pat cu soțul ei. Vestea dată după 13 ani de căsnicie: „Uite asta se întâmplă”

In articol:

Mirela Vaida și soțul ei sunt căsătoriți de 13 ani și au împreună o familie frumoasă. Chiar dacă se iubesc pe zi ce trece mai mult, vedeta recunoaște că odată cu venirea pe lume a celor trei copii au existat și anumite schimbări în relația de cuplu.

Motivul pentru care Mirela Vaida și soțul ei dorm separați, după 13 ani de mariaj

Mirela Vaida a mărturisit că de când au devenit părinți ea și soțul ei nu mai petrec atât de mult timp unul în compania celuilalt, așa cum o făceau înainte. Prezentatoarea TV a recunoscut că de multe ori nici nu mai apucă să doarmă în același pat cu partenerul ei, din cauza că se dedică foarte mult copiilor: "Știi ce se întâmplă? Uite asta se întâmplă. Ne luăm cu treabă zi de zi, venim obosiți acasă, suntem rupți, adormim. Eu adorm cu copiii în pat, că le zic povestea de noapte bună, rugăciunea și... Eu adorm înaintea lor. Când mă mai întâlnesc și cu soțul meu... e 6 dimineața. Zic: 'Ce am făcut, mă? Iar am dormit separați?' Al meu zice: ''Da, dar și când te prind...", a povestit Mirela Vaida, în podcastul găzduit de Valentin Sanfira.

Mirela Vaida, alături de familia ei [Sursa foto: Instagram]

Mirela Vaida și soțul ei își mai doresc copii

Mirela Vaida a dezvăluit că a trecut prin multe greutăți înainte de a deveni mamă. Frumoasa prezentatoare a pierdut două sarcini până a adus-o pe lume pe Carla, primul ei copil.

La scurt timp, vedeta și soțul ei au decis să-i ofere micuței încă doi frățiori, însă nu vrea să se oprească aici. Ea a recunoscut recent că se gândește să-și mărească din nou familia și că de data aceasta și-ar dori gemeni:

Am născut-o pe Carla natural, deși doctorița mi-a zis să nu o nasc natural, că am avut probleme. Am zis că dacă Dumnezeu mi-a dat copilul eu pot să îl nasc natural. Și am născut natural, la 33 de ani. Am alăptat un an de zile. În pauzele de publicitate, soțul îmi aducea copilul la alăptat. După ce ți-a dat Dumnezeu primul, s-a desfundat conducta. Acum am mai face. Două fete aș mai face, două, dacă mi-ar da Dumnezeu gemene, ca să scap din prima, vai..aș fi cea mai fericită. Am și nume pentru ele.", a mai spus Mirela Vaida, în podcastul amintit.

Mirela Vaida, alături de cei trei copii ai ei [Sursa foto: Instagram]