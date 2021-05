Mirela Vaida, atacată din nou de agresoare. Prezentatoarea a izbucnit în direct: "Să mor și eu"

In articol:

Mirela Vaida a fost atacată din nou de agresoarea Antoanela Grigoraș. Femeia a revenit și se pare că a reușit să spargă un geam. Cu ochii în lacrimi, prezentatoarea face dezvăluiri cutremurătoare.

Mirela Vaida, din nou atacată de Antoanela

O nouă întâmplare șocantă pentru Mirela Vaida. Atacatoarea vedetei se pare că a revenit și a urmat același ritual. S-a dezbrăcat și a început să arunce cu pietre în clădire, spărgând un geam. Cu toate acestea, angajații au auzit din timp și au reușit să apeleze autoritățile. Cea mai speriată și îngrozită de întreagă situație este chiar prezentatoarea emisiunii, care se teme foarte tare la momentul actual pentru viața ei.

Mirela Vaida- Această femeie a făcut fix ca prima oară. S-a dezbărcat după rulotă și a aruncat spre mine, către noi. A zis că vrea să îmi ia gâtul.. Poate că îi iese?!.. Eu sau Ea? Ea e mai înțeleasă ca mine.. Sub amenințare și teroare nu pot.. Nu plec.. Viața mea nu e mai valoroasă. Să mor și eu! daca asta vă doriți, asta se va întâmpla. Ea vine după același scenariu, noi stăm și ne uităm cum își face filmul.. Ideea este următoare- Avem imaginile, pentru că prietenii de la spălătorie au văzut-o și ne-au alertat. A început să dea cu pietre..Eram în platou și am auzit bubuituri. Ori e pusă de cineva, ori dacă ea are un plan bine pus la punct, nu se liniștește. Să îmi fie frică să mai ies din casă.. O nebună te amenință cu moartea.

Atacatoare Mirela Vaida[Sursa foto: Captură YouTube]

Mirela Vaida, atacată în direct

Mirela Vaida a fost atacată în direct de o femeie care a reușit să intre în platoul emisiunii. A intrat dezbrăcată și a aruncat cu un bolovan spre prezentatoarea de televiziune.

Mirela Vaida[Sursa foto: Captură YouTube]

„Ne-am intors in direct. Sunt in stare de soc, fac eforturi mari sa imi revin. Am fost atacata fix in momentul in care am intrat in direct. dupa cum vedeti avem platoul spart. Nu stim cine este doamna, a intrat dezbracata fix in momentul in care eu am iesit pe porti, deci a facut firul acestui atac foarte bine și tip „sa imi dai banii”.

M-am interesat si colegii nu stiu cine este aceasă doamnă. Am chemat politia, am luat un calciu sa pot sa ma calmez și sunt in soc realmete. Imi este frica pentru viata mea.

Am fost amenințată de Magdalena Serban, criminala de la metrou, care mă amenintă cu moartea. Am inteles că este in inchisoare inca”, a spus Mirela Vaida în direct, după atacul socant.