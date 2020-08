In articol:

Mirela Vaida

Mirela Vaida, vizibil deranjată de felul în care autoritățile gestionează situația și regulile impuse cu privire la școală, datorită pandemiei, vine în ajutorul mamei, ce este învățătoare de 30 de ani.

Prezentatoarea de televiziune este deranjată de faptul că autoritățile nu asigură măști de protecție pentru toți elevii, în mod egal și în aceeași măsură, astfel cei care nu au posibilități vor rămâne fără.

În aceeasși manieră, Mirela Vaida se teme și pentru sănătatea mamei ei: femeia mai are doi ani până la pensionare, deci intră în categoria oamenilor mai în vârstă, deci mult mai expuși la riscurile aduse de contractarea virusului COVID-19.

Mirela Vaida a postat pe Instagram mesajul alarmant, așteptând explicații sau schimbări:

„Mama mea e învățătoare la o școală generală din Iași! De 41 ani preda elevilor de școală primară! Mai are 2 ani și iese la pensie! Actuală serie de elevi este ultima din carieră ei! Pe 14 septembrie vor începe clasa a III-a. În fiecare an, pe vremea asta, fremăta de nerăbdare și de emoție pentru noul an!

Abia aștepta să își pregătească clasa, să aranjeze băncile, să scrie pe tablă “Bine ați revenit la școală! Mult succes!” Anul acesta ceva s-a schimbat: Îi este FRICĂ!! Are 32 de elevi în clasa!! 32!!!

Cum va împărți ea măștile copiilor care nu își permit să-și cumpere? Cum le va explică celorlalți că ei nu primesc și că vor trebui să-și cumpere singuri? Cum va face această diferența astfel încât să nu jignească pe nimeni?”