Misty a ajuns de urgență la spital, după ce a căzut pe scări. Ce se întâmplă în aceste momente cu iubita lui Keo: "Plângeam, m-am speriat"

Iubita lui Keo a tras o sperietură zdravănă. Misty a ajuns pe mâinile medicilor, după ce a căzut pe scări, într-un moment de neatenție. Din nefericire, blondina s-a ales cu o entorsă destul de serioasă, care a venit la pachet și cu dureri groaznice.

Misty: "Am căzut destul de grav, eram cu ochii în telefon"

Misty a trecut prin momente dificile, după ce a alunecat pe scări, chiar în propria casă. Totul s-a întâmplat într-un moment de neatenție. Blondina recunoaște că își verifica telefonul în momentul în care cobora scările și nu a văzut pe unde călca, astfel că s-a ales cu o căzătură serioasă.

Pentru că s-a lovit destul de tare și durerile nu îi dădeau pace, Misty a decis să apeleze la ajutorul medicilor: "Mai mult ne-am speriat pentru că am căzut destul de grav, dar e ok, am făcut câteva terapii care au grăbit puțin vindecarea. Coboram scările, avem o scară destul de alunecoasă și se alunecă foarte ușor atunci când ai și o șosetă pe picior. De data aceasta s-a întâmplat din pură neatenție. De multe ori când cobori și urci aceleași scări zilnic ai intenția să crezi că tu cunoști fiecare pas pe care îl faci.

Mărturisesc că eram cu ochii în telefon, tocmai ce primisem un mesaj și nu am fost atentă unde pășesc, am avut senzația că urmează ultima treaptă și am pășit larg, crezând că pășesc pe parchet. Nu a fost o căzătură simplă. Mi-am sucit piciorul și a trosnit. Eu am o intoleranță mare la durere și atunci când am văzut cât de tare doare și cât de isteric plângeam m-am speriat, Keo s-a speriat.", a declarat iubita lui Keo, pentru antenastars.ro.

"Acum sunt bine"

În urma investigațiilor medicale, Misty a aflat că are o entorsă de gradul II. Din fericire, tratamentul recomandat de doctori a început să dea roade, iar acum iubita lui Keo se simte mai bine: "Acum sunt bine. S-a umflat foarte tare și s-a învinețit foarte tare. Am fost la câteva analize. Din fericire a fost doar o entorsă de gradul II.", a mai spus Misty, pentru sursa menționată.