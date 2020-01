Kobe Bryant a murit duminică, 26 ianuarie, după ce elicopterul în care se afla alături de fiica lui, Gianna, în vârstă de 13 ani, s-a prăbușit. Alături de ei se mai aflau alte șapte persoane, printre care și antrenorul de baseball John Altobelli și soția și fiica lui.

Mesajul care a prezit moartea lui Kobe Bryant

Moarta lui Kobe Bryant a fost prezisă pe Twitter cu șapte ani în urmă. Pe data de 13 noiembrie 2012, un bărbat care folosea pseudonimul „Noso” a scris un mesaj înfiorător. „Kobe is going to end up dying in a helicopter crash (n.r.: Kobe va sfârși mort într-un accident de elicopter)”, este mesajul care a devenit viral după ce s-a aflat că fostul jucător de la echipa Lakers a murit.

Momentan nu se știe de ce s-a prăbușit elicopterul în care se aflau fostul star NBA și fiica lui. Surse din interiorul anchetei au declarat că va dura mai multe zile până când vor reuși să recupereze trupurile neînsuflețite din zona în care s-a produs tragedia.

Ghiță Mureșan, șocat de moartea tragică a lui Kobe Bryant

„Este o zi tare tristă pentru familia lui Kobe şi pentru familia NBA. Aş fi vrut să fie doar o poveste, iar Kobe a fost prea tânăr ca să se ducă. Aseară, LeBron James i-a doborât recordul de puncte şi toată lumea vorbea despre asta, iar acum uite! E o întâmplare nefericită. Nu suntem pe Pământ o veşnicie, dar aş fi vrut şi am fi vrut cu toţii ca el să stea mai mult cu noi. Kobe a fost extrem de iubit, nu doar ca jucător şi nu doar în lumea baschetului. Ci mai ales de copii, a fost iubit ca om. A convins mulţi copii să vină la baschet”, a declarat Ghiţă Mureşan, pentru News.ro.

Mureșan a povestit nostalgic despre momentul când l-a întâlnit pe Kobe. De asemenea, el este singurul român care a jucat în NBA.

”Eu am jucat pe Coasta de Est, Kobe pe cea de Vest, dar ne-am întâlnit de câteva ori. Am jucat împotriva lui când era la începuturile carierei. Un talent imens, ce mai e de spus? A fost idol pentru mulţi iubitori ai baschetului şi a schimbat multe vieţi. Este extrem de trist că s-a dus. Putea să mai facă atât de multe în viaţă. Mai ales că are o familie atât de frumoasă. Sper ca familia lui şi familia NBA să treacă cât mai repede peste această tragedie”, a adăugat baschetbalistul român.