Anunțul morții solistului trupei Conexiuni a fost dat de familia acestuia pe pagina sa de socializare, acolo unde era extrem de activ.

”Acum am vrea ca "TU" sa "Mai ramai putin", insa cu durere in suflet trebuie sa va anuntam ca al nostru sot, tata, prieten, artist, Florian Stoica - solistul formației Conexiuni, a plecat aseara la 22:45 spre Ceruri pentru ca are un spectacol in fata Domnului, cel mai dureros pentru noi, dar probabil cel mai valoros pentru el. Slujba de inmormantate va avea loc Sambata la Biserica Sfintii Voievozi din Urlati, inca nu stim ora dar revenim cu informatii. Dumnezeu sa-l ierte! Florentina si Florentin Stoica”, a fost mesajul care i-a șocat pe toți cunoscuții și fanii rockerului.

Florian Stoica a murit miercuri seara, în jurul orei 22.45, acasă, în localitatea Urlați.

Cu câteva zile înainte, artistul avusese un concert într-un club din București, iar în ultimele zile tot discutase cu rpietenii pe teme politice. ”În ziua dinaintea anunțului morții sale, am discutat aprins cu Florian pe teme politice. Era extrem de interesat ce urmează pentru România”, a mărturisit un apropiat al artistului.

Ce a postat Florian Stoica, solistul trupei Conexiuni, înainte să moară

De altfel, și ultima sa postare, cu o zi înainte de a muri era tot pe teme politice, urmărea cu atenție alegerile prezidențiale și pe cei candidați care au rămas în turul doi. Din păcate, nu a mai apucat să voteze pentru președintele Românie.

Artistul era cunoscut pentru piesele pe care le interpreta alături de trupa Conexiuni. Una dintre cele mai cunoscute melodii ale sale, rămasă ani buni în topurile de profil, a fost ”Tu”.