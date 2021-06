Modificări în Finala Burlacul 2021. Când va fi difuzată ultima emisiune și cine va fi câștigătoarea Burlacul Sezonul 6

Când va fi difuzată ultima emisiune [Sursa foto: Captură YouTube] 15:47, iun 17, 2021 Autor: Ioana Stan

Modificări în Finala Burlacul 2021. Mai este foarte puțin până vom afla cine este marea câștigătoare Burlacul 2021. Andi Constantin își va alege jumătatea în finala Burlacul 2021.

Emisiunea Burlacul 2021 se apropie de final

Modificări în finala Burlacul 2021[Sursa foto: Captură YouTube]

După o pauză de aproximativ șase ani, emisiunea Burlacul a revenit cu sezonul 6, iar Andi Constantin este rolul principal, care își caută jumătatea. Andi Constantin, multiplu campion la fitness și antreprenor, cunoscut pentru rolul de ispită la Insula iubirii își va alege aleasa inimii din 25 de concurente, care au fost de la începutul emisiunii.

„Când mi-a fost propus acest proiect mă aflam într-o etapă a vieții în care simțeam că singurul lucru care îmi lipsește pentru a mă considera un om împlinit este să am alături o persoană pe care să o iubesc și care să mă iubească. Am considerat că propunerea venită din partea Antenei 1 este semnul că acesta este drumul pe care trebuie să merg, pentru că a fost atât de mare coincidența între dorința mea și a lor de a relua acest format după șase ani de pauză', a declarat Andi Constantin pentru TVMania.

Când va fi difuzată ultima emisiune Burlacul 2021 cine va și câștigătoare

Ana Bene, presupusa câștigătoare Burlacul 2021[Sursa foto: Captură YouTube]

Finala Burlacul 2021 se apropie. În acest moment în concurs au mai rămas cinci fete: Melissa, Malinka, Simona, Ana și Alexandra. La debutul emisiunii, show-ul era difuzat vinerea de la ora 20:00, apoi grila a fost schimbată după doar cinci ediții și emisiunea este difuzată din aprilie și până în prezent în fiecare joi, de la ora 23:00.

O modificare a emisiunii are loc chiar de Finala Burlacul 2021, care va avea loc pe 1 iulie, vineri, de la ora 20:30.

Fanii emisiunii așteaptă cu sufletul la gură Finala Burlacul 2021. În comentariile de pe paginile de socializare, cei mai mulți spun că Ana Bene este câștigătoarea Burlacul 2021.

"Sunt din Cluj, împlinesc 35 de ani, acum în august. Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare.

Mă împlinește această meserie! E locul unde am învâțat să am răbdare, unde am învâțat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine.

Cumva, viața m-a schimbat. Am avut o problemă de sănătate, de atunci a început totul. Am avut un cancer la sân, la 29 de ani", i-a spus Ana Bene lui Andi Constantin.