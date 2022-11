Modul absurd prin care Irina Rimes și iubitul ei păstrează vie flacăra iubirii: ”Născocim o ceartă” Artista spune că are o relație perfectă

In articol:

Irina Rimes trăiește de o bună perioadă o frumoasă poveste de iubire alături de David Goldcher, un tânăr de origine franceză, ce activează și el în domeniul muzical.

Iubirea i-a adus împreună în țara romantismului, atunci când Irina Rimes a petrecut o lună în Franța, în timpul pandemiei.

Modul absurd prin care Irina Rimes și iubitul ei păstrează vie flacăra iubirii [Sursa foto: Facebook]

Irina Rimes știe ce să facă pentru a nu avea o relație de iubire monotonă

De atunci nu s-au mai despărțit, ba chiar și-au dus relația la un alt nivel: cunoscându-și unul altuia părinții, dar punând în discuție și subiectul căsătoriei.

Astfel, cum toate lucrurile merg foarte bine între ei, părinții oferindu-le binecuvântarea, locuind împreună într-o casă nouă, artista mărturisește că, uneori, atâta lapte și miere în cuplu nu face bine.

Tocmai de aceea, din când în când, deși se declară o femeie foarte calmă, mai pune în scenă câte o discuție aprinsă cu partenerul ei.

Nu, nu o inventează, ci ambii trebuie să se agite de la un subiect aparent banal, astfel încât cearta să fie pe bune, dar, atenție, să nu depășească anumite limite.

Este vorba despre limitele care chiar le-ar putea pune relația pe butuci.

Așadar, micile discuții în contradictoriu, spune Irina Rimes, sunt binevenite în relația ei, pentru că în majoritatea timpului ea și partenerul său se înțeleg de minune, ceea ce cu timpul ar putea deveni un lucru banal și plictisitor.

”De la nedreptăți, atât (n.r. se ceartă). În rest cred că sunt cea mai calmă persoană din cercul meu de prieteni și în general de oameni pe care îi cunosc. Câteodată e atât de calm și atât de bine totul, că trebuie să născocim o ceartă, trebuie să fie pe bune”, a spus Irina Rimes, conform Cancan.

Mama artistei, plăcut surprinsă de David Goldcher

Laudele Irinei Rimes despre relația sa nu sunt doar vorbe în vânt. David Goldcher a reușit să o cucerească și pe viitoarea posibilă mamă soacră. O simplă vizită la părinții artistei acasă l-a ajutat pe francez să fie pus pe un piedestal de către mama cântăreței.

Femeia a apreciat modul în care iubitul fetei sale se comportă și a îndemnat-o să-l păstreze lângă ea.

„Mama a rămas cea mai impresionată de el. Am avut o masă foarte mare, au venit pe la noi rude. După ce au plecat oaspeții, noi am ieșit să îi petrecem și cred că am stat vreo jumătate de oră afară, poate chiar mai mult. David a rămas în casă și a strâns singur masa și a spălat vasele. Când a intrat mama în casă, mi-a zis: «Irina, Irina, pe ăsta poți să-l păstrezi. Ăsta îmi place»”, a povestit vedeta despre întâlnirea dintre cei trei.