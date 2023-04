Modul în care Călin Donca și soția lui au ales să își crească copiii. Afaceristul a dezvăluit cum decurg lucrurile în familia lui: "Nu mă pot aștepta ca oamenii să înțeleagă"

In articol:

Invitat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Adiță Voicu, Călin Donca, unul dintre cei mai bogați români, a făcut o serie de dezvăluiri din viața sa și a vorbit despre modul în care el și soția lui au ales să-și crească copiii.

Întrebat de Adiță Voicu dacă ”ține de noroc să răzbești în viață”, Călin Donca a spus că se simte un om norocos, pentru că are copii cuminți, explicând cum a reușit, împreună cu partenera lui, să-i educe pe cei 5 copii.

Călin Donca, despre viața sa și cei 5 copii: „Totul se leagă și pare că este noroc”

Sincer din fire, Călin Donca a explicat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță” cum el și soția lui au ales să-și crească copiii, dar și cum decurg lucrurile în familia lui.

Afaceristul a precizat că cel mai bun exemplu pentru cei mici sunt chiar părinții, iar dacă micuții văd lucruri bune atât în casă, cât și în familie, ei nu au cum să nu le urmeze.

„Adiță Voicu: Ține și de noroc să răzbești în viață?

Călin Donca: Sunt un om norocos, pentru că am copii cuminți. Multă lume îmi spune, cei care ne cunosc familia. Sunt persoane care îmi spun acest lucru, pentru că, fiind cinci, te aștepți ca să fie balamuc. Și na, văd că e liniște: 'Bă, ce noroc ai avut, ce cuminți sunt copiii'. Așa este și pe partea financiară. Totul se leagă și pare că este noroc. De la o privire neatentă pare că este noroc. Însă în momentul în care te uiți la toate amănuntele care au dus până acolo vezi că este foarte multă muncă, foarte multă seriozitate, planificare, inclusiv în cazul copiilor.

Copiii noștri sunt cuminți, dar sunt cuminți pentru că noi, ca și părinți, suntem cuminți. Atunci ei nu au cu cine să semene. Am văzut tot felul de cursuri de parenting, tot felul de persoane care te învață cum să îți crești copilul. Eu vreau să facă parenting cineva care are 12 copii. Ăla să-mi explice mie cum să-mi cresc doi, trei copii. Cel mai bun parenting pe care eu l-am descoperit ca și părinte și tată de cinci copii este exemplul personal. Nu există ceva peste. Dacă copiii mă văd că eu fac sport dimineața, eu nu-i chem să vină să facă sport, dar ei văd lucrul acesta și înțeleg că a fi tată, a fi om matur înseamnă să fac sport. Văd că găsesc soluții să fac bani și ei zic: 'Băi, noi trebuie să căutam soluții să facem bani'. Nu trebuie să stăm ca și parazitul ăla de pe porumb, să așteptăm să crească porumbul, ca să mâncăm din el. Deci trebuie să facă bani, sport și, de asemenea, să aibă o relație bună cu partenerul sau partenera.

Am văzut în comentarii acest lucru, partea că trebuie să pun copiii pe primul loc. Din păcate, într-o țară în care rata divorțurilor este de 57% și crește mai departe, nu mă pot aștepta ca oamenii să înțeleagă modul în care eu îmi cresc familia. Și nu pot să mă aștept ca să vadă că acești copii, într-adevăr, sunt importanți, îi iubesc, dar cum aș putea eu să îi iubesc pe ei, dacă nu m-aș iubi pe mine? Dacă tu nu știi să te iubești pe tine, de unde știi să îi iubești pe alții? Oamenii, din păcate, la ora actuală, caută lucruri de care să se agațe. Se agață de soție, de copii după aia, pentru că persoana lor, în ochii lor, din cauza că se știu pe ei cât de greșit trăiesc, nu pot să se lege de ei, ca să se iubească. Iar după ce copiii pleacă, foarte multe persoane care pun atenția pe copii rămân singure. Și cu ele și cu partenera. Eu înțeleg că stau cu copiii 20 de ani, dar mai rămân încă 40 cu soția, deci clar soția mea este pe locul doi, înaintea copiilor. Și încă un lucru. Noi, ca și oameni, putem să gândim diferit și să trăim în același loc. Nu trebuie să ne dăm în cap, nu toți suntem la fel.”, a explicat Călin Donca, în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”.