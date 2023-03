Momentul în care Ana Morodan este oprită de polițiști, surprins de camere! Blondina s-a ales cu două dosare penale, după ce a condus sub influența alcoolului și a substanțelor interzise

In articol:

Ana Morodan a fost reținută pentru 24 de ore după ce a fost oprită în trafic pentru un control de rutină. „Contesa Digitală” a fost prinsă la volan sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise de două ori în aceeași zi. Momentul din trafic a fost surprins cu o cameră de filmat și a ajuns viral în mediul online.

Ana Morodan, prinsă la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise

În mediul online a apărut un videoclip cu momentul în care Ana Morodan este oprită de poliție pentru un control de rutină. Blondina conducea sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive, astfel că a fost reținută pentru 24 de ore și i s-au întocmit două dosare penale.

În imaginile surprinse cu camera de filmat se poate observa cum blondina iese din autoturismul personal și este condusă, cu ajutorul oamenilor legii, la mașina de poliție.

Mai mult decât atât, „Contesa Digitală” a refuzat testarea cu etilotestul sau DrugTest, astfel că a fost dusă la sediul INML pentru prelevare de mostre biologice. Nici acolo nu a fost de acord, însă, să i se recolteze sânge. În primă fază i s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „Refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice”.

Ulterior, vedeta a fost oprită din nou în trafic de autorități, aceștia constatând că avea permisul reținut de doar câteva ore.

După ce a efectuat testarea cu etilotestul și DrgTest, s-a constatat că avea o alcoolemie de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat și, respectiv, că se afla sub influența substanțelor psihoactive. Astfel, s-a întocmit din nou un dosar penal pentru săvârșirea în concurs a infracțiunilor.

Ana Morodan, oprită in trafic in timp ce era sub influența alcoolului si a substanțelor interzise [Sursa foto: TikTok]

„La data de 28 Martie a.c., polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza sectorului 1, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autovehicul la volanul căruia se afla o femeie.

Conducătoarea autovehiculului nu s-a conformat, și-a continuat deplasarea, moment în care a intrat în coliziune cu două autovehicule. În urma accidentului de circulație au rezultat doar pagube materiale.

După stabilirea identității conducătoarei auto, polițiștii i-au solicitat să fie testată atât pentru stabilirea prezenței alcoolului în aerul expirat cât și pentru stabilirea preliminară a prezenței în organism a substanțelor psihoactive cu aparatura din dotarea Brigăzii Rutiere, însă a refuzat.

În acest context, polițiștii au procedat la conducerea persoanei în cauză la sediul INML în vederea prelevării de mostre biologice, unde și de această dată a refuzat. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “Refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 337 din Codul Penal.

De asemenea, polițiștii au procedat la testarea cu aparatul Alcooltest, care a indicat o valoare de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma testării preliminare cu aparatul DrugTest, a relevat prezența în organism a substanțelor psihoactive. În acest context, conducătoarea autovehiculului a fost condusă la sediul INML în vederea prelevării de mostre biologice, iar în cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea în concurs a infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 335 alin. 2 și 336 alin.2 din Codul Penal:

În baza probatoriului administrat în cauză, organele de cercetare penală din cadrul Brigăzii Rutiere au dispus reținerea femeii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătorului Sectorului 1 în vederea luării unei măsuri preventive ”, se arată în comunicatul transmis de Poliția Română.