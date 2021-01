Mona de la Puterea Dragostei s-a luat la bătaie cu o altă fată! “Eram la baie cu ea, îi curgea sânge” Exclusiv

In articol:

Mona, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, s-a luat la bătaie cu o altă fată, iar cei din jur cu greu au reușit să le despartă pe cele două tinere. Întâmplarea a fost povestită de Cristian Jitaru, iubitul Monei , și el fost concurent la Puterea Dragostei.

Jitaru a dat-o de gol pe Mona într-un interviu pe pagina de Facebook WOWbiz.ro.

După ce Cristian Jitaru a dezvăluit faptul că iubita sa a avut un conflict cu o altă femeie, Mona a povestit ce s-a întâmplat de fapt.

”De Crăciun, am fost cu Cristi și cu fratele meu la o prietenă, unde ne-am serbat ziua împreună. Erau mai multe persoane la petrecere, iar una dintre fetele de acolo, pe care o cunoaşteam din vedere de prin Centrul vechi, a avut o altercație cu fratele meu, mai exact i-a dat vreo două palme. Eu am văzut scena și nu m-am putut abține și am sărit la ea, am lipit-o de perete”, a povestit Mona, mărturisind că în încăierare i s-au rupt și trei unghii din carne, rănindu-se destul de rău la mână. (Citeste si Mona în conflict cu Mădălina după ce a plecat de la Puterea Dragostei )

Citeste si: Ce trebuie să ai în mașină iarna? Trusa completă a șoferului pentru o călătorie fără griji - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

Citeste si:Scandal uriaș între Alexandru Bobicioiu si concurenții Puterea dragostei sezonul 3! Cristian Comănici a declanșat războiul

Mona si Cristi Jitaru sunt iubiti [Sursa foto: Instagram]

Cristi Jitaru, iubitul Monei, a fost cel care le-a despărțit pe cele două femei

”Nu puteam să le despărţim, nici eu nici fratele ei, pentru că o împinsese în perete pe fata aia, de fapt dărâmase peretele cu ea, se înfipsese cu ungiile în perete, aşa a pierdut şi vreo trei unghii. Eu o ţineam pe tipa respectivă, iar frateele Monei pe amândouă…Acum trebuie să recunosc că tipa era cea vinovată, spusese despre Mona că e vedetă…chestii nasoale, care nu aveau legătură. (…) Eram la baie cu Mona, îi curgea sânge din degete, acolo unde se rupseseră unghiile şi i-am spus că dacă nu se potoleşte, mă supăr. Ea îmi zicea că o mai ia o tură, și atunci am ameninţat-o că ne despărțim dacă nu se potolește”, a povestit Cristi Jitaru.

Citeste si:Mona de la Puterea Dragostei, revine în casă? Replică șoc: „Dacă revin aș vrea să fiu `sare`!”

Mona și Cristi Jitaru au fost amândoi concurenți la Puterea Dragostei. Deși nu s-au întâlnit în emisiune, cei doi s-au plăcut, și după ce tânărul a fost eliminat din competiție, s-a întâlnit cu Mona. Acum cei doi formează un cuplu și nu se mai feresc să declare acest lucru.

Tânărul a mărturisit că în cele câteva săptămâni de când e iubitul Monei a trăit cu aceasta tot felul de experiențe și că a văzut-o pe aceasta și râzând, și plângând, și emoționată, dar și …agresivă.