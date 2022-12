Monica Anghel, răspuns tranșant pentru cei care o acuză că a slăbit cu ajutorul pastilelor și a operației de micșorare a stomacului: „Nu sunt genul de om care să am ceva de ascuns”

In articol:

De ceva timp, Monica Anghel i-a înnebunit pe toți cu noua ei siluetă de vis. Totuși, noul trup al artistei a stârnit o mulțime de suspiciuni pentru anumite persoane.

De când a slăbit, vedetei i s-a reproșat că de fapt a ajuns la acest trup de vis după ce a apelat la diferite pastile de slăbit și la operația pentru stomac.

Artista le-a spus verde în față tuturor cum și-a obținut silueta. [Sursa foto: Instagram]

Monica Anghel a spus tot adevărul despre modul în care a slăbit

Celebra vedetă a mărturisit tuturor cum a slăbit. Aceasta le-a spus fanilor ei că nu a apelat la operația de stomac mult vehiculată în spațiul public.

„Știi, foarte mulți au spus că mi-am tăiat stomacul. Nu, nu mi-am tăiat stomacul. Dacă mi l-aș fi tăiat, știți bine că v-aș fi spus. Aduceți-vă aminte când am căzut de pe cal și mi-am pus poze cu mine pe rețelele de socializare, desfigurată. Deci, știți bine că eu nu sunt genul de om care să am ceva de ascuns”, a mărturisit vedeta, pentru un post de televiziune.

Artista a vorbit și despre anumite site-uri care îi folosesc pozele, fără voia ei, pentru a promova diferite suplimente pentru pierderea în greutate, astfel inducându-i în eroare pe fanii acesteia.

Monica a făcut însă lumină în acest caz și a mărturisit că nu a apelat niciodată la pastile sau tincturi pentru a scăpa de kilogramele în plus.

„Alții au spus că am slăbit cu nu știu ce picături luate de pe net. Nu, nu am luat nicio picătură. Problema este că sunt unele site-uri fantomă, care se folosesc nu doar de imaginea mea, ci și de imaginea altor persoane publice și spun că eu, X, Y, am fi slăbit cu nu știu ce picături, pilule și așa mai departe. Dar nu este adevărat! Eu îi îndemn pe oameni să nu se mai ia după tot ceea ce văd pe rețelele de socializare. Dacă mă vedeau pe mine și vorbeam eu, Monica, despre un produs, da! Dar, așa, o poză poate să o fure oricine și iată ce se întâmplă. Eu sunt un om energic. Mă simt foarte bine, analizele sunt foarte bune, ceea ce iarăși este foarte important”, a mai adăugat ea.