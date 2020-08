Monica Bârlădeanu a făcut dezvăluiri despre primul loc de muncă Monica Bârlădeanu a făcut dezvăluiri despre primul loc de muncă

In articol:

Monica Bârlădeanu a vorbit în cadrul unui interviu despre o perioadă nu tocmai roz din viața ei. Perioada de adolescență a fost destul de dificilă pentru ea și trebuia să își câștige banii singură.

Citeste si: Schimbare uluitoare! Cum arată Oana Roman după ce a câștigat lupta cu kilogramele în plus!

Citeste si: Un bărbat din Bihor și copii gemeni ai săi sunt dați dispăruți! Cei trei au plecat de acasă de două săptămâni

Citeste si: Iulia Albu, noi detalii despre fiica ei, Mikaela! "Este mult prea mică pentru a-și da seama acum”

Citeste si: Surpriză totală! Câți români au murit în pandemie față de 2019 - evz.ro

Vedeta este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi din țară. De-a lungul timpului, frumoasa brunetă a fost nevoită să se folosească de anumite trucuri pentru a-și putea câștiga existența. Frumoasa actriță a avut o adolescență plină de griji, din cauza faptului că familia ei avea o situație mai dificilă din punct de vedere financiar.

„Familia mea avea o situaţie foarte precară financiar. Tatăl meu murise, mama era educatoare, eram trei copii acasă. La 16 ani, mai exact în vara din clasa a 10-a, am vrut să contribui şi să îmbunătăţesc cumva situaţia noastră. Şi atunci m-am angajat ospătăriţă la o terasă, lângă gară. Lucram 24 cu 48. Când eşti ospătar eşti în picioare tot timpul. Nopţi nedormite şi mi-a plăcut foarte tare, ţin minte prima senzaţie pe care am avut-o în momentul în care am câştigat primii bani, care erau din bacşiş, nu era salariu.”, a mai spus Monica.

Pentru a putea câștiga jobul pentru care aplicase, Monica s-a folosit de câteva trucuri la momentul respectiv. În momentul în care a decis să se angajeze, vedeta avea doar 16 ani, așa că a făcut tot posibilul să arate de 18 ani.

„Mi-am dat seama că nu o să mă accepte niciodată dacă le spun că am 16 ani, aşa că mi-am pus un creion dermatograf maro pe buze, ceva de o vulgaritate incredibilă, dar care mi-a adăugat nişte ani, şosete în sutien şi le-am zis că am 18 ani. Aşa am lucrat acolo două veri!”, a povestit Monica Bârlădeanu, potrivit click.ro.

Monica Bârlădeanu, despre relația cu divinitatea

Monica Bârlădeanu s-a apropiat de Dumnezeu în ultima perioadă. Monica Bârlădeanu s-a apropiat de Dumnezeu în ultima perioadă.

În plus, frumoasa actriță a mai vorbit despre faptul că în ultima perioadă s-a apropiat destul de mult de divinitate.

”Îmi găsesc multe ancore în credință. Absolut toată lumea are o formă de căutare spirituală. Toată lumea simte să se ancoreze sau să se echilibreze într-un fel. Asta e o nevoie pe care am avut-o și eu. Am avut foarte multe căutări și aș putea să spun acum vreo 20 de ani căutările astea mă țineau foare departe de Dumnezeu așa cum îl percep acum. Cred că momentul în care se încarcă conștiința cu foarte multe lucruri, de acolo pleacă problema, când nu reușești să ierți. Sunt lucruri care te apasă…

Eu nemergând la biserică decât la nunți, botezuri și alte asemenea ceremonii mondene, de vreo 20 de ani, deși am șase preoți în familie… Eu, la Liceul Pedagogic, când aveam 17-18 ani, aplicasem să-mi iau și atestatul de profesoară de religie”, a spus actrița.