Monica Bârlădeanu, detalii picante despre scenele de amor de pe platoul de filmare: „Le propun înainte să mă pipăie”

In articol:

Monica Bârlădeanu este recunoscută pentru personajele pe care le-a jucat de-a lungul timpului în mai multe seriale și filme de succes și este cazul și acum, în serialul „Vlad”. De asemenea, este apreciată și pentru emisiunile de divertisment pe care le-a moderat.

Actrița, însă, a dezvăluit detalii neștiute până acum. Aceasta a vorbit despre ceea ce face cu colegii înainte de a filma scenele erotice.

Monica Bârlădeanu[Sursa foto: Instagram]

Monica Bârlădeanu: „Partenerii mei sunt p**ați pe ei”

Actrița a vorbit despre ceea ce se întâmplă pe platourile de filmare înainte să filmeze o scenă intimă alături de un coleg. Pentru a deternsiona atmosfera, Monica Bârlădeanu le porpune colegilor cu care urmează să joace acele momente erotice, să o pipăie pentru a se obișnui cu trupul ei.

Citeste si: Monica Bârlădeanu a vorbit despre violența domestică! ”Nu sunteți singure”

Citeste si: El este poliţistul argeşean care l-a trântit la pământ pe bătrânul care a murit sufocat. Trecutul său este unul controversat- bzi.ro

„De obicei când avem de filmat scene de sex e ciudat, pentru că partenerii mei sunt p…ați pe ei. Dar le propun înainte să mă pipăie, ca să fie obișnuiți în timpul filmării, să se detensioneze. Le zic: uite ăștia sunt sânii mei, ăsta e fundul, pune mâna pe ei! Aradits, de exemplu, trebuie să se împrietenească cu tine înainte, să stea de vorbă vreo două ore cu tine ca sa fie relaxat în timpul scenelor de sex. Îi trebuie o anumită pregătire”, a povestit Monica Bârlădeanu într-un interviu.

Monica Bârlădeanu[Sursa foto: Instagram]

Care a fost primul job al Monicăi Bârlădean

Frumoasa actriță a povestit, în urmă cu mai mult timp, despre perioada adolescenței. Se pare că familia ei nu avea o situație materială foarte bună și prin urmare a fost nevoită să devină independentă încă de mică și să-și câștige singură banii. Așa că a luat decizia de a se angaja ca ospătăriță la un restaurant.

Avea 16 ani și era clasa a 10-a și era convinsă că cei de la local nu o vor angaja dacă le va dezvălui aceste detalii, așa că, putem spune că și-a început cariera de actriță de mică.

Citeste si: Monica Bârlădeanu super sexy la 42 ani. Cum își menține silueta

„Mi-am dat seama că nu o să mă accepte niciodată dacă le spun că am 16 ani, aşa că mi-am pus un creion dermatograf maro pe buze, ceva de o vulgaritate incredibilă, dar care mi-a adăugat nişte ani, şosete în sutien şi le-am zis că am 18 ani. Aşa am lucrat acolo două veri!”, a povestit Monica Bârlădeanu, în urmă cu un an, potrivit click.ro.