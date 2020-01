Cum a murit Cristina Țopescu! Primele declarații ale anchetatorilor

Totul s-a întamplat duminică, în jurul orei 22:00. Atunci s-a primit un apel la poliție că fosta prezentatoare TV este moartă. În mod surprinzator, se bănuiește că de fapt Cristina Țopescu ar fi decedată chiar de... trei săptămâni.

Primele informații arată că aceasta ar fi murit în somn. Trupul neînsuflețit al Cristinei Țopescu a fost dus la Institulul de Medicină Legală, acolo unde urmează să se stabilească cauza exactă a morții.

Ce au observat vecinii care au găsit-o pe Cristina Țopescu

Surse de la fața locului susțin că o vecină a intrat în curtea Cristinei Țopescu, pentru că nu mai văzuse nici o mișcare prin casă, s-ar fi uitat pe geam și a zărit pe cineva în pat și a bănuit că ar fi ea. Inițial, femeia a dezvăluit că vedeta părea că doarme cu brațul sub cap, în pozitie laterală. Apoi, când a obsevat că nu e ceva în regulă, a mai chemat și alți vecini și au forțat ușa.

Cristina Topescu a murit! Ce suspiciuni au politistii

În momentul în care au intrat în casa, toți s-ar fi ingrozit, întrucat au văzut ca vecina lor Cristina Țopescu era moarta, în plus, cadavrul era aproape mumificat. Imediat, au chemat poliția și au colaborat cu oamenii legii.

Cristina Țopescu a murit. Echipajul de la ambulanță nu a mai putut face altceva decât să declare decesul, iar apoi, corpul a fost transportat la morga. Conform primelor informații, oamenii legii spun ca nu sunt suspiciuni de omor, dar... atenție, totuși nu este eliminată pista sinuciderii până nu va fi încheiată necropsia.

Cine a fost Cristina Țopescu

Cristina Topescu avea 59 de ani, era o cunoscută jurnalistă și prezentatoare de televiziune. Este fiica cea mare a regretatului comentator sportiv Cristian Țopescu. Cristina Topescu a fost absolventa a Facultatii de Limbi Straine, sectia engleza - italiana, din cadrul Universitatii Bucuresti. De mica, aflata in preajma marelui crainic Cristian Topescu, a fost atrasa de mirajul micului ecran, in perioada 1970 - 1979 aparand in nenumarate emisiuni pentru copii si tineret produse la TVR.

O vreme, dupa terminarea studiilor universitare, a lucrat la revistele culturale "Contemporanul" (corector) si "Cinema". In plus, facea si traduceri ale filmelor care circulau atunci pe video.

In vara anului 1989 a incercat sa ajunga clandestin in Germania (unde se afla mama sa, prima sotie a lui Cristian Topescu), dar a fost prinsa la granita, astfel ca, mai multe luni le-a petrecut in penitenciar, fiind eliberata la inceputul lui 1990, cand democratia s-a instalat si in Romania.

A revenit in televiziune in 1991, la Pro Tv, la Antena 3, apoi La Prima Tv.