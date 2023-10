Motivul pentru care amanta lui Leo Iorga nu și-a refăcut viața, la 4 ani de la moartea artistului! Florența Marin face dezvăluiri surprinzătoare: „Am trăit tumultuos două relații”

In articol:

Amanta lui Leo Iorga a spus clar motivul pentru care nu și-a refăcut viața amoroasă, deși au trecut 4 ani de la moartea regretatului artist. Florența Marin își dorește să aibă parte de o prezență masculină în viața ei, însă a dezvăluit ce anume o împiedică să facă acest pas.

De ce nu poate amanta lui Leo Iorga să dea o nouă șansă iubirii?

Florența Marin și Leo Iorga au colaborat ani la rând, ea fiind impresara lui. Petrecând tot timpul împreună, cei doi au ajuns să se îndrăgostească, astfel că femeia i-a devenit amantă o vreme. Acum, la patru ani de la moartea regretatului artist, Florența a făcut mărturisiri dureroase despre cel pe care l-a iubit. Mai mult decât atât, aceasta a dezvăluit motivul real pentru care nu și-a refăcut viața amoroasă.

Se pare că nu a avut timp să își pună pe primul loc sentimentele sale, căci a avut parte de foarte multe necazuri și a simțit că nu este momentul potrivit pentru a-și căuta un partener.

După moartea tatălui ei, l-a pierdut și pe Leo, iar ulterior a mai primit o lovitură, când mama sa a părăsit această lume.

„Îmi doresc ca pe viitor să îmi refac viața, dar nu este momentul! După moartea tatălui meu, a urmat moartea lui Leo, iar mai apoi a urmat moartea mamei mele. De fiecare în parte am avut grijă până în ultimul moment. Probabil caut în bărbați ceea ce am trăit eu, probabil am așteptări. În viața mea, bărbații cei mai importanți au fost diferiți, mă refer la tatăl meu, primul soț și Leo, pot spune că s-au completat. Fostul soț și Leo s-au completat unul pe celălalt. De la Cristi am avut un copil, pentru că mi-am dorit, iar de la Leo am avut toată partea profesională și toată dragostea.”, a mărturisit Florența Marin, pentru spynews.ro.

Florența Marin și Leo Iorga [Sursa foto: Captură YouTube]

Dezvăluirile neașteptate ale impresarei: „Am trăit tumultuos”

Cele două relații pe care le-a avut Florența Marin, cu Leo Iorga și fostul ei soț, au fost foarte intense și tumultuoase. Din acest motiv, aceasta susține că i-ar fi complicat să mai găsească la 49 de ani o persoană potrivită, de aceeași vârstă cu ea, căci mulți bărbați ar căuta femei mai tinere.

„Am trăit tumultuos două relații și foarte mulți oameni din jurul meu, prieteni, colaboratori, rude, chiar spun că eu am trăit într-o viață, cât trăiesc alții în 20 de ani, și chiar așa este. Am 49 de ani, cu bărbații de vârsta mea este foarte complicat să pot avea o relație pentru că aceștia își doresc doamne, domnișoare mult mai tinere. Atunci mai rămân două variante, cea unui bărbat mai tânăr, însă în această situație ar trebui să am bani să îl întrețin, iar eu nu fac așa ceva, iar cealaltă variantă este a unui bărbat mai în vârstă, care cumva să aibă el bani și să am grijă de el, ceea ce nu vreau. Practic niște relații care nu ar fi bazate pe respect, iubire, încredere, construirea unui cuplu, relații.”, a mai spus amanta lui Leo Iorga, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

Florența Marin [Sursa foto: Facebook]