Motivul pentru care Armin Nicoară nu vrea să se căsătorească! Claudia Puican a fost prezentă la toată scena: „Îmi place să mai glumesc cu o fată”

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican au avut parte de o petrecere de vis cu ocazia logodnei, însă se pare că nunta întârzie să apară. Marele eveniment a fost amânat până acum de mai multe ori din cauza unor întâmplări neprevăzute, iar tensiunile și grijile nu au întârziat să-și facă simțită prezența.

Invitați în podcast-ul Mirelei Vaida, cei doi artiști au oferit cele mai noi detalii despre cum au de gând să organizeze căsătoria.

În ciuda faptului că au întâmpinat mai multe obstacole, Armin Nicoară și Claudia Puican nu renunță la visul lor de a ajunge în fața altarului, mai ales că își doresc să aducă pe lume un copil, iar cununia religioasă reprezintă un pas important pentru ei. De asemenea, Armin Nicoară a discutat despre zvonurile care circulă despre faptul că, de fapt, nu ar vrea să se căsătorească. Este pregătit sau nu artistul pentru căsătorie?

Citeste si: Armin Nicoară i-a pus inelul pe deget Claudiei Puican! Modul în care a cerut-o e mai ceva ca în povești! "Acum este Claudia Nicoară, nu mai este Claudia Puican"| EXCLUSIV

Armin Nicoară este cu adevărat pregătit să facă pasul cel mare?

În cadrul discuției cu Mirela Vaida, Armin Nicoară a dezvăluit că aparențele pot fi înșelătoare și că, în ciuda faptului că are o atitudine deschisă cu domnișoarele, acest lucru nu înseamnă că nu are gânduri de însurătoare. Artistul se consideră un bărbat foarte serios, care își poate construi o căsnicie doar alături de aleasa inimii sale, Claudia Puican.

Armin Nicoară: „Numai eu nu vreau să fac nuntă. Trebuie să fac petrecerea de nuntă.”

Claudia Puican: „A făcut primul pas, am inelul la mine.”

Citeste si: Ce să pui în portofel pentru a avea noroc. Ce spun specialiștii?- kfetele.ro

Citeste si: Scandalul „Visarion Alexa” ia amploare după o nouă acuzație de agresiune din partea altei enoriașe. Ce a pățit aceasta- bzi.ro

Claudia: „N-am avut timp (n. red. să facem nuntă), am vrut să mergem la altar. Asta e cea mai mare dorință a mea. Am programat plecarea noastră după o cântare, am cântat până dimineața și, din păcate, nu am mai avut timp să ajungeți.”

Armin Nicoară: „Noi ne am programat o vacanță în Antalya, ne-am strâns o gașcă de 100 de persoane. Asta a fost primul pas, după aceea ne-am zis să facem nunta în Turcia. I-am zis că n-am cum să duc 1000 de persoane, îmi trebuie 3 avioane să îi duc. Noi am vrut să mergem și la biserică, la primărie, nu am vrut să facem un copil până nu primim binecuvântarea. Înainte de petrecerea din Antalya trebuia să facem cununia religioasă, dar n-am avut timp din cauza evenimentelor.”

Citeste si: Georgiana Lobonț, sfaturi prețioase pentru mirii Armin Nicoară și Claudia Puican: „Să apeleze la mine”. Cei trei se află deja în Turcia, acolo unde va avea loc nunta

Claudia Puican: „Noi am vrut să facem cununia în Timișoara, dar am vrut să mergem în Turcia la o biserică ortodoxă. Nu am mai putut pentru că a picat cu postul. Eu m-am supărat, îmi imaginam că o să fie pe plajă, nebunii de-ale mele. Tot îi zic în fiecare zi să mergem la biserică.”

Mirela Vaida: „Bărbații se tem de lucrul ăsta. El e și tânăr, poate mai vrea să copilărească.”

Claudia Puican: „Am filmat un videoclip și ne-am costumat de parcă mergeam la nuntă. El mi-a zis că are emoții, că te văd pe tine îmbrăcată în biserică. Își imagina deja momentul, avea emoții. El tot spune că e greu de organizat, atâtea persoane.”

Mirela Vaida: „De ce îți e teamă?”

Armin Nicoară: „ Lumea vede un Armin Nicoară mai copilăros, îmi place să mai glumesc cu o fată, sunt mai glumeț eu, dar mă credeți că eu nu pot să mă duc la o altă fată. La început, nu am putut să mă apropii foarte tare nici de ea. Nu e că îmi e frică să merg la biserică, cred că Claudia e cea mai potrivită pentru că tot ce am făcut alături de ea până acum. Mai văd comentarii, lumea e rea. Eu stau la ea acasă în momentul de față, că zic oamenii că ea stă pentru banii mei. Eu nu am ajutat-o cu nimic, tot ce avem am construit împreună.”