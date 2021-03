Motivul pentru care Mirela Vaida a renunțat la vacanță după episodul traumatizant din emisiune: „Nu putem să renunț la...”

In articol:

După ce a fost nevoită să treacă prin momente extrem de dificile, Mirela Vaida și-a dorit să meargă câteva zile într-o vacanță, alături de familia sa. Deși și-a promis această vacanță, nu a fost posibil.

În cadrul emisiunii pe care o moderează, frumoasa prezentatoare de televiziune le-a mărturisit telespectatorilor adevăratul motiv. Mai exact, vedeta nu a vrut să-și dea planurile peste cap, renunțând la două proiecte.

„M-am gândit inițial să plec cel puțin o săptămână sau poate două într-o vacanță, dar din păcate sau din fericire weekend-ul acesta și weekend-ul viitor avem filmări pentru finala și semifinala emisiunii și nu putem să renunț la două proiecte, încurcam două echipe, și mi-am dat seama că pe mine ca om nu mă caracterizează fuga”.

Mirela Vaida și-a văzut moartea cu ochii[Sursa foto: Captură TV]

Mirela Vaida, atacată în direct de o femeie dezbrăcată

În timp ce prezenta subiectele zilei, o femeie dezbrăcată a intrat în platoul emisiunii „Acces Direct”, aceasta a alergat spre Mirela Vaida cu o piatră în mână, spunând să-i dea banii. Din fericire, vedeta a fost salvată în cele din urmă de colegii săi. De asemenea, prezentatoarea TV a ținut să-i mulțumească, încă o dată, colegului său de platou, care a sărit în ajutorul ei.

„Îți mulțumesc, Vlad. El e omul care îmi aduce mie cana cu apă, care îmi aduce microfonul. El este Vlăduț și vreau să-i mulțumesc că e primul care a reușit să o oprească pe femeie”.

Mirela Vaida a oferit primele declarații[Sursa foto: Captură TV]

Mirela Vaida, primele declarații după ce a fost atactă

„Ne-am întors în direct. Sunt în stare de șoc, fac eforturi mari să îmi revin. Am fost atacată fix în momentul în care am intrat în direct. După cum vedeți avem platoul spart. Nu știm cine este doamna, a intrat dezbrăcată fix în momentul în care eu am ieșit pe porți, deci a făcut firul acestui atac foarte bine și țipa „să imi dai banii”. M-am interesat și colegii nu știu cine este această doamnă. Am chemat poliția, am luat un calciu să pot să mă calmez și sunt în șoc realmete. Îmi este frică pentru viața mea.”