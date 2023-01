„Munceam pentru alții” Dan Bursuc, despre cariera sa. A dezvăluit în ce moment a cunoscut celebritatea

In articol:

Dan Bursuc este unul dintre cei mai cunoscuți impresari din industria muzicală românească. Acesta a colaborat și încă mai colaborează cu foarte mulți artiști români care sunt foarte iubiți de public. Chiar dacă acum este cunoscut de foarte mulți oameni, nu mulți sunt cei care știu când a devenit acesta celebru.

Momentul care l-a făcut pe Dan Bursuc celebru

Impresarul Dan Bursuc

Înainte de a deveni impresarul multor artiști, Dan Bursuc și-a început cariera ca instrumentist alături de alți doi maneliști celebrii, Vali Vijelie și Adrian Minune. Cei trei erau recunoscuți de public ca ”Băieții de aur”, nume dat de către compozitor. La un moment dat, vedeta și-a dat seama că poate face mai mult, așa că a lăsat clarinetul deoparte și și-a deschis o casă de discuri.

„Am plecat de mic copil ca instrumentist, după aceea am văzut că sunt lucruri pe care nu le pot face alții. Am zis să o rup pe asta cu instrumentul și să mă apuc să îmi fac o casă de discuri, în primul rând, pentru că munceam pentru alții. Munceam pentru alții ani de zile și vedeam că pot mai mult. Poate nici situațiile mele financiare nu erau atât de binevenite încât să îmi permit să am o casă a mea de discuri. După aceea, să devin și un manager al artiștilor pe care îi inițiez eu. Eu am inițiat și foarte mulți artiști vocali. Am cântat la clarinet, eram în echipă cu Vali Vijelie, cu Adrian Minune, echipa noastră de suflet. Băieții de aur, așa ne spunea, asta este titulatura dată tot de mine. Eu am asociat muzica cu fotbalul, cu sportul, în general și am zis să folosim și noi titulatura asta. Eu în calitate de șef de formație”, a mărturisit vedeta, potrivit antenastars.ro.

Care este relația impresarului cu părinții săi și soția acestuia

Pentru Dan Bursuc părinții sunt cei mai importanți, mai importanți chiar decât soția și copii săi. Impresarul locuiește alături de mama sa, iar tatăl acestuia a încetat din viață în urmă cu 11 ani. Soția i-a fost mereu alături, dar acest lucru nu l-a oprit pe artist să o avertizeze că poate oricând să renunțe la ea dacă îi va deranja pe cei care i-au dat viață.

„Eu stau cu mama mea în casă, tatăl meu nu mai e. Eu spun sincer, persoanele cele mai importante pentru mine sunt părinții mei, tatăl meu cu mama mea, ei sunt mai presus că orice. Să nu fiu inteles greșit. Copiii sunt mici, părinții sunt în vârstă, și realizez că ei mai au puțin de trăit și atunci nu o să mai am timp să stau cu ei, însă cu copii mei am o viață pe care să mi-o petrec cu ei. Soției mele i-am spus de la început că îmi iubesc foarte mult părinții și eu vreau părințîi mei să fie respectați maxim. Dacă mi-ai deranjat părinții, pot renunța la tine oricând”, a mărturisit compozitorul pentru sursa citată.