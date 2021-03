Musty Camara, declarații neașteptate după revenirea lui Jador la Survivor România! "Jador își cere mereu scuze..."

In articol:

Musty Camara i-a transmis un mesaj lui Jador, după ce Faimosul a revenit la Survivor România 2021. Ce a spus fostul concurent despre discuția aprinsă cu acesta.

Musty, mesaj pentru Jador

Jador a revenit la Survivor România, după ce a suferit o accidentare și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

După ce a revenit în emisiune, Faimosul a făcut primele declarații. Printre acestea, concurentul a ținut să îi ceară scuze lui Musty.

Jador- Să îmi cer iertare de la Musty că am vorbit ca un prost, nesimțit ce sunt cu el. Chiar nu merita asta.. Îmi pare rău că a plecat.

În urmă cu scurt timp, Musty a postat un mesaj pe contul său de socializare, în care susține că îl iartă pe Jador și că vrea să închidă subiectul respectiv.

La rândul lui, Războinicul spune că îi pare rău că a avut o reacție dură la adresa fostului său coleg.

Jador

Musty- Jador își cere scuze, iar eu le accept. La rândul meu, îmi pare rău că am avut o reacție dură la adresa lui. Așa cum am spus, Jador își cere mereu scuze când greșește. Acel incident nu ne caracterizează pe niciunul dintre noi. Survivor România e o poveste de neuitat. Hai, Războinicii!!!, a scris Musty pe contul său de socializare.

Musty, adevărul despre Mellina

Fostul concurent de la Survivor România recunoașe faptul că nu a fost atât de prietenos cu Războinica de la început, însă lucrurile s-au schimbat pe parcurs.

Ba chiar mai mult, fratele lui Kamara își dorește ca Mellina să ajungă în finală.

Musty- Tot ce pot să vă zic este că Mellina este o fată foarte, foarte puternică și că a crescut foarte mult acolo. Prima lună nu prea o suportam pe Mellina. Se băga în orice discuție pe care o aveam..S-a dat la o parte și după ne-am apropiat foarte mult, adică chiar am început să ne cunoaștem ca persoane, iar asta a ajutat foarte mult. Asta m-a și apropiat de ea. Are voință foarte puternică și crește zi de zi. Când vede că ea câștigă, are o forță și mai mare în ea... Eu am zis că o văd în finală și chiar cred asta, pe ea, pe Starlin, pe Albert.. Îmi doresc să fie de la noi.