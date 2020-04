Cătălin Moroșanu a fost primul care, impresionat de povestea lui Sergiu, a luat legătura cu acesta, a aflat unde locuiește, l-a ajutat și i-a făcut și un cont în bancă. Dar, povestea lui Sergiu a devenit virală, și a ajuns și pe paginile de socializare ale maneliștilor. Narcisa Manelista este una dintre artistele care, nu numai că a donat în contul deschis pe numele lui Sergiu Ciobotariu, din Răducani, ci le-a făcut și publice pe pagina ei, îndemnându-și fanii să îl ajute.

”El este băiatul care a parcurs 40 km călare pe cal,să-i ducă soției mâncare și pampers,care abia născuse. Ascultându-l mi-a rămas întipărit:"să am ce mânca eu si familia mea; castig 30 lei pe zi"! Tocmai am avut văzut cel mai tare motivațional din viața mea”, a scris Narcisa Moisa pe pagina ei de socializare, unde a postat și un filmuleț cu interviul lui Sergiu pentru presa din Iași.

Citeste si: Bogdan Anicescu, interpretul în limbaj mimico-gestual din comunicările MAI, detalii de culise uimitoare: "Interpretez în acelaşi timp ceea ce se vorbeşte. Este o provocare!"

Sergiu, călărețul cu mască din Iași, se ducea să-și vadă nevasta care abia născuse un băiat

Imaginile cu Sergiu au devenit virale pe reţelele de socializare, săptămâna trecută. Tânărul s-a urcat pe cal şi a mers 40 de kilometri să îşi vadă, la maternitate, soţia care tocmai născuse. A fost oprit de poliția din Iași, iar el a povestit că s-a urcat pe cal pentru că nu avea bani de taxi, iar în tramvai nu a fost lăsat să urce fără bilet.

„Am încercat să iau un tramvai. Nu m-au lăsat. Nu am avut bani să iau un taxi. M-am întors acasă și m-am urcat pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj de Poliție. I-a fost milă de mine și m-au lăsat să plec. Pe urmă m-a oprit un echipaj de la Poliția Locală. Au râs de mine, m-au luat la mișto. Mai apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treabă. Nu m-au amendat. Au înțeles că am o urgență și nu am avut altă variantă”, a povestit Sergiu celor de la BZI.ro. Sergiu avea la el declaraţia pe propria răspundere, mască şi mănuşi, dar a primit un avertisment din partea poliţiştilor pentru că nu avea voie să circule cu animalul domestic prin oraş.

Citeste si: Sergiu, tăticul călăreț, a sput tot! De unde are calul cu care s-a dus își vadă soția și copilul nou-născut! ”L-am luat pe datorie”

După ce imaginile cu Sergiu mascat, călare prin Iași, au devenit virale, s-a aflat și povestea lui. Iar primul care s-a dus să-l ajute a fost luptătorul Cătălin Moroșanu.

Sergiu, călărețul cu mască din Iași, muncește cu ziua ”Fac cam 30 de lei pe zi, nu mai mult”

Sergiu Ciobotariu, tânărul din Răducani, are o poveste de viaţă cu adevărat emoționantă. Tată a două fete şi de săptămâna trecută, tătic de băiat, Sergiu a vrut cu orice preţ să ajungă la soţia lui la spital, chiar dacă regulile autorităţilor sunt stricte. Tânărul este foarte devotat familiei sale şi speră ca până la vară să termine camera pe care a început să o construiască pentru familia sa. Sergiu munceşte cu ziua prin sat, nu beneficiază de ajutor social şi toţi bani îi investeşte pentru bunăstarea familiei. ”În fiecare zi plec la muncă cu calul… Fac cam 30 de lei pe zi, nu mai mult. Când am aflat că a născut, am mers să-i duc de mâncare. Tot ce fac, fac pentru copii. Am trei acum, am nevoie de o casă. Trăim greu acum, dar nu avem ce face… muncesc cât pot”, a povestit Sergiu. Bărbatul și-a adus soția și bebelușul acasă, a primit deja multe cadouri de la oameni care au fost impresionați de gestul și povestea lui, iar acum, tot cu ajutorul oamenilor ar putea să strângă bani pentru a-și termina căsuța începută.

Citeste si: Legătura impresionată dintre eroul de la Londra și Sergiu, tânărul care s-a dus călare la soţia lui care tocmai născuse!” Este unul dintre cei mai harnici dintre oamenii necăjiți din Dallas”

Cătălin Moroșanu l-a ajutat pe Sergiu să-și deschidă cont la bancă pentru a putea fi ajutat să-și termine casa

Cătălin Moroșanu a postat și un mesaj pe pagina lui de Fcaebook, în care face publice conturile lui Sergiu.

”Sergiu și familia lui sunt gata să înceapă o viață nouă. Nu a cerut niciodată ajutorul și a muncit pentru fiecare leuț, însă lecția de iubire și umanitate pe care Sergiu ne-a oferit-o este dovada supremă că merită să fie sprijinit pentru a a le oferi un viitor copiilor lui.

De astăzi, Sergiu are un cont bancar al lui prin care poate fi ajutat. Voi avea grijă ca bănuții să fie chibzuiți și să îl ajute în împlinirea visului. Acela de a avea o casă.

În aceste vremuri, Sergiu a arătat doar cât de mult își iubește familia, chiar dacă nu are de niciunele și doarme într-o încăpere de 6 metri pătrați, și cred că merită întreg sprijinul nostru.

Conturile lui Sergiu sunt următoarele:

RO50BRDE240SV35310842400 în lei

RO84BRDE240SV35311132400 în Euro cu codul SWIFT: BRDEROBU

Pe ambele conturi, titularul este Ciobotariu Sergiu Ion”