Nasrin Ameri o dă în judecată pe Simona Hapciuc! Care este starea prezentatoarei tv, după bătaia încasată: „Are vânătăi pe mâini”

Prezentatoarea tv Nasrin Ameri și asistenta Simona Hapciuc au avut parte de un episod violent în pauza filmărilor emisiunii din care fac parte amândouă. La sediul studioului au ajuns Poliția și Ambulanța, iar fina lui Cristi Borcea a ajuns la spital. Potrivit unor surse, Simona Hapciuc ar fi atacat-o pe prezentatoare în toaletă, acolo unde a luat-o de păr, de mâini și a dat-o cu capul de pereți.

Telespectatorii și-au ridicat semne de întrebare atunci când pe micile ecrane, emisiunea a fost continuat doar de Dima Trofin, fără co-prezentataorea Nasrin Ameri. Ea ar fi suferit un atac de panică în urma incidentului și a ajuns la Spital Elias din Capitală cu vântăi. Ulterior, ea s-a dus la INML pentru certificatul constatator și s-ar fi dus și la secția de Poliție pentru a da declarații asupra a ceea ce s-a întâmplat. În acest timp, fina lui Cristi Borcea a luat legătura cu avocatul ei, pentru a îl anunța că vrea să o dea în judecată pe colega ei de platou.

„Are vânătăi pe mâini și a făcut un atac de panică. A rămas câteva ore în spital, pentru investigații medicale”, a declarat o sursă apropiată prezentatoarei tv pentru Impact.ro.

Nasrin Ameri a ajuns la spital

Cum a reacționat Simona Hapciuc, după ce Nasrin Ameri a acuzat-o că a bătut-o

Simona Hapciuc a negat vehement că ar fi sărit la bătaie asupra colegei sale de platou, Nasrin Ameri. În cazul în care se dovedește că a agresat-o pe prezentatoarea tv, Simona Hapciuc ar urma să fie concediată din postul de asistentă tv.

„Legat de scandalul în care am fost implicată astăzi, vreau să vă anunț că tot ce scrie în presă sub "declarația mea" este fals. Eu nu am dat nici o declarație. Dacă o voi face, o voi face doar pe pagina mea de instagram”, este mesajul transmis de Simona Hapciuc.