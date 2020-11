Nelson Mondialu a păţit-o grav! A ajuns la poliție ”Culcat pe burtă, mi-au pus cătușele”

Nelson Mondialu a locuit în acelasi hotel cu Joe Biden

In articol:

Nelson Mondialu a fost protagonistul unei întâmplări care putea să aibă repercursiuni grave pentru acesta. Se întâmpla în mai 2014, când Joe Biden se afla într-o vizită oficială la noi în ţară, în calitate de vicepreşedinte al SUA. În acelaşi timp, invitat la o emisiune tv, Nelson Mondialu se afla cazat în Bucureşti, în acelaşi hotel cu oficialul american.

Extravagantul Nelson era însă să o păţească grav, din cauza sceptrului auriu cu care tot umbla în acea perioadă pe post de baston, deşi în el era ascuns o sabie ninja.

Nelson Mondialu a avut probleme din cauza sceptrului

Nelson Mondialu a fost la un pas să fie acuzat că a atentat la viața lui Joe Biden

"Sceptrul meu le-a atras atenţia oamenilor de la Securitate. Eram la masă în restaurant, îmi uitasem sceprul în maşina şi l-am rugat pe şofer să mi-l aducă în restaurant. Stăteam la masă elegant, am mâncat. Dintr-odată am văzut că se ocupă patru mese în jurul meu, toţi unul şi unul, numai dulapuri, nu au comandat nimic. Toţi butonau telefoanele, aveau căşti la ureche. M-a sunat Liana (n.red. sotia lui Nelson) şi eu m-am ridicat de la masă. Imediat m-au înconjurat, mi-au cerut actele la control, m-au luat la întrebări. Erau şi români şi americani. M-au luat să scot tot din buzunare. Am intrebat ce s-a întâmplat - atentat la vicepreşedintele Americii cu armă albă, mi-au spus. Sunteţi arestat. M-a luat unul si mi-a pus catusele, culcat pe burtă. A venit un domn la costum, am uitat cate stele avea, si ne-a imbarcat în maşini, incadrate cu masini cu girofare", povestea Nelson Mondialu la acel moment.

De altfel, Nelson Mondialu si celălalt bărbat cu care se afla la masă au fost reţinuţi câteva ore de Poliţie, timp în care au dat declaraţii. Nelson a fost eliberat însă sceptrul său a fost confiscat de autorităţi, fiind considerat armă albă periculoasă.