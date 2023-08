„Nici nu am vrut” Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu nu și-au dorit să facă nunta! Soția prezentatorului a spus tot adevărul, după o lună de la eveniment

In articol:

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu în urmă cu o lună, sărbătorind în cadrul unei petreceri fastuoase, unde s-au distrat pe cinste împreună cu toți apropiații, dar și cu întreaga lor familie. Prezentatorul și mama copilului său și-au dorit ca părinții lor spirituali să fie chiar prietenii lor, Roxana și Tinu Vidaicu, aceștia bucurându-se extrem de tare pentru că au fost aleși să le fie alături, în fața altarului, celor doi

miri. Însă, după o lună de la fericitul eveniment, Gabriela Prisăcariu a dezvăluit un lucru neașteptat.

Soția lui Dani Oțil a mărturisit că, de fapt, ea și celebrul prezentator TV nu și-au dorit, inițial, să organizeze o petrecere de nuntă. Motivul a fost reprezentat de faptul că pe cei doi nu îi încântă astfel de evenimente și evită să participe la ele. Totuși, într-un final, s-au răzgândit și au hotărât să aibă o nuntă atipică, fără tradiții, fiind nevoiți să pună la punct toate detaliile într-un timp extrem de scurt.

„Am făcut o nuntă după sufletul nostru și nu ne-a interesat ce o să zică oamenii sau faptul că trebuie să respectăm o anumită tradiție, nu! Nici nu am vrut să facem nuntă, totul a fost foarte rapid. Am zis că dacă facem lucrul acesta, îl facem așa cum vrem noi și cum ne dorim să facem nuntă! Nouă nu ne plac nunțile, este foarte simplu! Atunci, dacă nouă nu ne plac, de ce am face un eveniment la care nu vrem să mergem? Da, oamenii au lăsat un dar, deși nu s-a cerut lucrul acesta”, a declarat Gabriela Prisăcariu pentru Ego.ro.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au cununat religios, în urmă cu o lună [Sursa foto: Instagram]

Mama Gabrielei Prisăcariu nu a fost de acord cu relația dintre ea și Dani Oțil

Deși, în prezent, Gabriela și Dani sunt foarte fericiți împreună și au devenit părinții unui băiețel minunat, Luca Tiago, care le face viața mult mai frumoasă, celebrul model a dezvăluit că, la începutul relației lor, mama sa nu era de acord cu faptul că ea se întâlnea cu prezentatorul TV.

Totuși, lucrurile s-au schimbat între timp, iar soacra lui Dani Oțil a ajuns să îl îndrăgească foarte mult pe prezentatorul TV

„Mama mea nu a fost inițial de acord când i-am zis că mă văd cu Dani Oțil. Acum este mai întâi Dani și pe urmă eu” , a declarat Gabriela Prisăcariu, pentru Cancan.ro.