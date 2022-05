„Nici nu vreau să mă gândesc la vacanță!” Theo Rose, artista care nu își permite să își ia concediu | EXCLUSIV

In articol:

Theo Rose se bucură de mult succes în plan profesional, iar acesta vine întotdeauna ș icu multă muncă. Vedeta are o mulțime de proiecte frumoase și mai ales concerte așa că ne-a dezvăluit că nici nu își poate face planuri pentru vacanță, cel puțin nu până anul viitor.

Recent, ea a lansat piesa „Ziua ta” alături de Bere gratis, iar în perioada următoare pregătește numeroase surprize pentru fani.

Theo Rose nu își permite să își ia concediu

Jurnaliștii WOWbiz au discutat cu Theo Rose despre planurile de vacanță, însă vedeta ne-a mărturisit că nici măcar nu se concediu până anul viitor, în prezent fiind foarte ocupată cu noile proiectele. Cântăreața spune că nici măcar nu se gândește la momentul în care va pleca într-o vacanță, dar promite că noile proiecte sunt foarte frumoase.

„Theo Rose nu mai are vacanță. Nu are vacanță mult timp de acum.(...) E muncă până cel puțin la anul. Nici nu vreau să mă gândesc la vacanță.

Am numai proiecte frumoase și multă muncă(...) Sunt proiecte enorm de mari, încă nu pot să dau detalii, iar ce pot să zic este că nu au neapărat legătură cu muzica”, a povestit Theo Rose pentru WOWbiz.ro.

Theo Rose, piesă nouă alături de Bere gratis

Recent, Theo Rose și Bere gratis au lansat piesa „Ziua ta”.

Melodia vine cu un videoclip super, în care frumoasa brunetă poartă o rochie albă.

În urmă cu o săptămână, cântăreața a postat pe Instagram o fotografie din timpul filmărilor, la care fanii au reacționat imediat, crezând că este editată.

O persoană din mediul online a acuzat-o că și-a editat pozele, iar cântăreața i-a răspuns atunci într-un mod spectaculos. Theo a fost contactată la acel moment de jurnaliștii WOWbiz, cărora le-a mărturisit că a fost mereu sinceră cu fanii și nu a încercat să îi fenteze cu editatul fotografiilor.

„ La poza aia, era vorba despre o rochie pe care am purtat-o la videoclipul respectiv, care avea niște volane la spate și din profil așa volanele alea se vedeau cumva nenatural, ca și cum aș fi fost decupată.

Faza e că eu, deși am pus două poze una după alta, dar nu cu gândul să se vadă totuși că nu e nimic editat, eu am pus rafală de poze pe Instagram și cu toate astea am primit un comentariu în care mi s-a spus că m-am editat greșit, că nu am reușit să șterg și volanul ala din rochie.

Părea că mi-am micșorat posteriorul, deși la mine se știe că nu de asta e nevoie”, a explicat Theo Rose, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

