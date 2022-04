Nico excelează la muzică, dar nu și la cozonaci. „Rețeta” cu care nu dă niciodată greș: „Am o prietenă care vine la mine de vreo 20 de ani” | EXCLUSIV

In articol:

Nico este o artistă consacrată și a câștigat inima publicului din România de-a lungul unei cariere de peste 30 de ani de muzică. Este un as pe scenă și nici în bucătărie nu se descurcă rău, dar recunoaște că, de Paște, apelează la un om de încredere care să aibă cei mai buni cozonaci.

Nico: „Mereu zic că am două mame.”

Cântăreața a mărturisit că este foarte harnică în Săptămâna Patimilor. Curățenia de primăvară este doar începutul în pregătirea pentru Paște. Bucătăria îi ocupă, de fapt, cel mai mult timp lui Nico în această perioadă, pentru că adoră să gătească pentru cei dragi. Tradiționalele sarmale, salata boeuf și ciorba de miel nu sunt o problemă pentru Nico, însă vedeta mesei de Paște, cozonacul, are parte de o atenție deosebită.

Citeste si: Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf s-au împăcat? "Amândoi întotdeauna"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Gătim tradițional toată săptămâna. Fac, în primul rând, curățenie așa cum trebuie să facă un om în casa lui, ca să fie bine primit de Dumnezeu. Fac mâncare românescă, nu fac ceva aparte. Am o prietenă care vine, de fiecare dată, de vreo douăzeci și ceva de ani, și îmi face cozonaci. Mie nu-mi ies la fel de pufoși și de buni cum îi face Dorinuța. Mereu zic că am două mame, mămica mea și Dorinuța. Soțul meu este înnebunit după salata boeuf, după ciorbă, sărmăluțe și în fiecare an stau în picioare zile în șir. În salata boeuf punem și măr, și mazăre, care are îi dau altă culoare și sunt și dulci, îi dau un gust aparte”, a mărturisit Nico în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: EXCLUSIV! Interviu emoționant cu cântăreața Nico, de ziua ei de naștere! Unde pleacă să sărbătorească? "Este pentru prima oară când plec de acasă"

Nico: „Aș fi plecat la o mănăstire, să nu mai știu de nimeni.”

Ajunsă la 52 de ani, Nico nu-și arată deloc vârsta pentru că are grijă mereu la ceea ce mănâncă și la felul în care apare în fața fanilor. Pe lângă aspect, artista are grijă mereu și de suflet. În preajma Paștelui, Nico simte cu atât mai mult apropierea de biserică, de care a stat o vreme departe din cauza pandemiei și a problemelor personale.

„În ultima perioadă nu prea am fost atât de apropiată, am trecut printr-o perioadă foarte grea, și simt nevoia de biserică mai mult decât oricând. În Vinerea Mare voi merge la slujbă. Aș fi plecat undeva la o mănăstire, aș fi stat acolo o săptămână, să nu mai știu de nimeni, dar nu se poate, pentru că am opt căței acasă. Aș vrea ca Dumnezeu să-mi dea mult mai multă încredere în mine, în ce va fi, și să ne dea credință tuturor, ca să ne fie bine”, a mai spus Nico.