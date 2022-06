Nicolae Guță rupe tăcerea! De ce nu vrea să o ajute pe Sorina: "La mâna Domnului suntem toți!"

In articol:

Povestea Sorinei, fosta parteneră a lui Nicolae Guță, a devenit virală în mediul online, după ce mai multe imagini tulburătoare cu ea, pe patul de spital, au fost publicate pe rețelele de socializare.

Fotografiile au avut un puternic impact emoțional în rândul celor de acasă, dar și în rândul artiștilor, care au început să doneze bani pentru ca femeia să poată fi operată în Turcia. Cazul Sorinei a născut, însă, și numeroase controverse, căci Nicolae Guță a început să fie blamat pentru faptul că nu încearcă să-și ajute fosta iubită. Recent, manelistul a avut și o primă reacție pe seama acestui subiect, în cadrul unei emisiuni TV.

De ce nu vrea Nicolae Guță să o ajute pe Sorina?

Faptul că fosta lui iubită se zbate între viață și moarte a ajuns și la urechile lui Nicolae Guță. Acuzat din toate părțile că nu ia atitudine pentru a o ajuta pe Sorina, manelistul a decis să ofere și primele declarații

în acest sens.

El a mărturisit că îi pare rău pentru situația în care se află femeia, însă nu poate face nimic din punct de vedere financiar. Guță a ținut să sublinieze că el și Sorina au rupt orice legătură în urmă cu 17 ani, iar fiecare ar trebui să-și vadă de familia lui: "De ceea ce i se întâmplă Sorinei, sincer îmi pare rău, pentru că fiecare trăim în locul nostru, murim în locul nostru și nu putem lua zilele nimănui. Adică, în ideea în care să trăim din zilele cuiva. Chiar îmi pare rău și, Doamne ferește, de ce i se întâmplă. Între mine și Sorina, dacă nu mă înșel, sunt 17-18 ani de când nu mai este nimic.(...) Eu sunt într-un alt context al vieții, am drumul meu.

Eu am pe cine să ajut, am 12 copii. Aceștia care se bat cu cărămida în piept sau cu pumnul în piept, nu vreau să dau nume sau să bat apropouri cuiva, cine vrea să ajute, să își bage mâna în buzunar. Nu trebuie să o facă cu zarvă sau cu alai, cu televiziune sau cu postări pe Facebook. Pe parcursul vieții consider că i-am dat foarte mulți bani Sorinei.

Este Dumnezeu deasupra mea și vede dacă mint. Și asta o pot demonstra chiar cu martori, pentru că în perioada în care am stat cu Sorina, o poate spune o întreagă formație, i-am dat foarte mulți bani, dar nu mai contează. Cine vrea să ajute, să ajute. De mine depind... poate sunt 50 de oameni pe care eu îi știu și care în fiecare dimineață când se trezesc, eu trebuie să am grijă de hrana lor. Am o familie foarte numeroasă.", a declarat Nicolae Guță, în cadrul unei emisiuni TV.

Sorina și Nicolae Guță [Sursa foto: Captură video]

Mesajul pe care Nicolae Guță i l-a transmis Sorinei

Deși a mărturisit că nu o va ajuta din punct de vedere financiar, Nicolae Guță nu a rămas indiferent la situația Sorinei. Manelistul a ținut să-i transmită un mesaj fostei sale iubite, care se află în stare gravă, pe patul de spital: "Să se roage Domnului, că la mâna Domnului suntem toți și de aici încolo să fie atentă cu viața ei, cum sunt și eu atent cu viața ea. Să avem grijă și chiar frică de ziua de mâine pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă.", a mai spus Nicolae Guță.