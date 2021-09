Nicole Cherry, dezvăluiri incredibile despre despărțirea de tatăl copilului ei: „O să fiu la fel de fericită”

In articol:

Nicole Cherry, în vârstă de 22 de ani, este însărcinată cu primul copil, o fetiță care va veni pe lume în doar trei luni.

Până atunci, ea și iubitul ei, Florin Popa, numără zilele din calendar până la momentul magic. Cei doi traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor de cuplu. Relația celor doi a trecut deja testul timpului și au dovedit că ceea ce se întâmplă între ei este bazat pe sentimente extrem de sincere și foarte puternice.

De când a anunțat că este însăcrcinată, tânăra a fost bombardată cu tot felul de mesaje. Ba că este prea mică pentru a avea un copil, ba că se grăbește să crească, ba că nu va rămâne până la adânci bătrâneți alături de tatăl fetiței ei. Iată că Nicole Cherry este destul de relaxată în ceea ce privește relația cu Florin Popa.

Ce va face Nicole Cherry dacă se va despărți de tatăl fetiței ei: „ Eu de obicei am făcut ce m-a tăiat pe mine capul”

Vedeta a dat un interviu recent care i-a lăsat pe toți cu gura căscată. După ce i s-a tot ridicat problema despărțirii de Florin Popa, cel cu care urmează să aibă un copil, Nicole Cherry a izbucnit și le-a închis gurile cârcotașilor. Tânără spune că dacă vreodată se va despărți de tatăl fetiței ei va fi la fel de fericită ca până acum, dar este convinsă că acest lucru nu se va întâmpla niciodată.

Relația celor doi este extrem de puternică, iar diferența de vârstă nu este deloc un impediment, ci mai degrabă un avantaj. Ea spune că atunci când a decis că vrea să devină mamă a contat foarte mult că știa că are pe cine să se bazeze, adică pe partenerul ei de viață.

„Eu de obicei am făcut ce m-a tăiat pe mine capul, n-am ascultat pe nimeni. Când îmi zicea cineva că de ce mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin spuneam de ce să nu mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin și dacă nu o să rămân, o să fiu la fel de fericită. Când am decis să fac un copil a contat că am pe cine să mă bazez, pe Florin. Mi-am dorit acest copil, el are 31 de ani, el e bărbatul cu care vreau să rămân, sarcina a fost programată, mi-am dorit să am un copil săgetător. După ne-au luat emoțiilor, nu ne e teamă, cred că suntem prea tineri ca să conștientizăm ce ne așteaptă”, a declarat Nicole Cherry la o emisiune TV.

Nicole Cherry[Sursa foto: Instagram]

Nicole Cherry, despre cum a aflat că este însărcinată

Pentru artistă încă de la început sarcina a venit chiar atunci când și-a dorit mai mult. Ea a visat mereu ca al ei copil să se nască în zodia săgetător, ca să fie norocos toată viața, la fel ca ea, iar visul i s-a îndeplinit. Testul de sarcină i-a indicat două liniuțe, însă a doua nu era tocmai clară, iar Nicole Cherry avea dubii, așa că a sunat-o pe sora ei care i-a confirmat că este însărcinată. A venit momentul să-și anunțe partenerul de viață. A încercat să-i surprindă pe cameră reacția, însă nu a reușit.

„Când i-am spus de planul meu mamei, că vreau un copil săgetător pentru că-mi place zodia mea, că eu sunt mereu norocoasă, a zis că o să râdă Dumnezeu de mine. Și culmea chiar așa va fi. După i-am zis mamei că am avut niște simptome, dureri, greață, dar nu-mi venea să cred că –mi iese totul perfect. Fix înainte să-mi fac testul, am avut niște dureri, am sunat-o pe mama și mi-a zis să aștept până dimineața. Am comandat testul prin curier, a doua liniuță era cam ștearsă, am sunat-o pe mama și mi-a zis să o întreb pe soră-mea. Ea a rămas blocată și mi-a zis că sunt însărcinată. Eu eram fiartă să-i zic lui Florin, l-am așteptat o oră, am încercat să filmez, dar el s-a pus în afara cadrului, n-am prins nimic din reacția lui, dar a fost foarte amuzant”, a mai spus vedeta.

Nicole Cherry spune că a avut o sarcină foarte ușoră, fără pofte sau complicații. De asemenea, nici kilogramele nu s-au „lipit” de ea, așa că artista se declară mulțumită până în acest punct. Nici măcar coronavirusul nu o sperie și spune că încearcă pe cât posibil să se ferească.

”Nu sunt panicată de coronavirus, încerc să fiu cât de cât ok. Sunt în luna a șasea, sunt foarte bine, e mult prea normal totul, m-am bucurat de o sarcină prea normală. N-am avut probleme cu poftele exagerate, m-am menținut foarte bine, nu am luat mult în greutate”, a încheiat Nicole Cherry.