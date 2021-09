Nicoleta Nucă, despre planurile de nuntă. Vedeta a dezvăluit cum l-a cunoscut pe viitorul ei soț: "Ne-am cunoscut la..."

In articol:

Nicoleta Nucă trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, de când a fost cerută de soție. Artista și logodnicul ei, Alex Ursache, sunt împreună de 4 ani și se gândesc serios să-și întemeieze o familie și să devină oficial soț și soție.

Recent, în cadrul unui interviu acordat Viva.ro , solista a povestit cum decurge totul între ea și partenerul ei, dar și cum l-a cunoscut pe bărbat, de care s-a îndrăgostit nebunește.

Cum s-au cunoscut Nicoleta Nucă și Alex Ursache?

Nicoleta Nucă și Alex Ursache au făcut cunoștință cu patru ani în urmă, la ziua de naștere a unei prietene, iar de acolo până la o mare iubire nu a mai fost decât un pas.

Cântăreața a dezvăluit că Alex este bărbatul alături de care vrea să își petreacă tot restul vieții, pentru că a fost singurul care i-a fost alături, indiferent de situație: "Ne-am cunoscut la ziua de naștere a unei colege de breaslă, era prietenă comună, și suntem împreună de patru ani. Cred că mi-am dat seama că el este bărbatul cu care doresc să îmi petrec viața, pentru că am crescut împreună foarte frumos în acești ani, ne-am maturizat, am trecut prin multe situații, în special negative. În astfel de contexte, mai puțin fericite, îți dai seama dacă bărbatul de lângă tine este persoana potrivită. A fost alături de mine tot timpul, am găsit împreună cele mai bune soluții și am rezolvat orice provocare apărută. Până și pandemia a fost o mare provocare.", a declarat Nicoleta Nucă, pentru sursa amintită.

Nicoleta Nucă și iubitul ei, Alex Ursache[Sursa foto: Instagram]

Mai mult, artista spune că ea și partenerul ei au o relație armonioasă și stiu când să renunțe la orgolii pentru a avea mereu parte de un echilibru și pentru ca totul să funcționeze perfect: "Suntem amândoi temperamentali, caractere foarte puternice, încăpățânați, dar am învățat în timp când să cedăm, am găsit un echilibru și știm când să facem compromisuri, pentru că o relație funcțională este și despre asta, când să faci un compromis.", a mai adăugat cântăreața.

Nicoleta Nucă [Sursa foto: Instagram]

Nicoleta Nucă, despre planurile de nuntă

Chiar dacă iubitul ei i-a adresat marea întrebare și s-au logodit, Nicoleta Nucă și Alex Ursache nu se gândesc să ajungă în fața altarului prea curând.

Artista a mărturisit că ea și partenerul ei nu și-au făcut încă planuri de nuntă, însă vor lua o decizie în aces sens în viitorul apropiat: "Nu ne-am făcut planuri în această privință, ne bucurăm de lucrurile care se întâmplă în viața noastră. Nu avem încă planuri, deci nu pot oferi detalii. Posibil să facem ceva în acest sens anul viitor, dar să vedem cum evoluează lucrurile cu această pandemie.", a încheiat noua concurentă de la "Bravo, ai stil!", pentru aceeași sursă.