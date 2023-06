Niculina Stoican, totul despre duetul cu Ștefan Bănică Junior: "A fost foarte mișto, a fost ca o joacă". Cum au ajuns cei doi artiști împreună, pe scenă | EXCLUSIV

In articol:

Niculina Stoican este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară, iar Ștefan Bănică Junior îi încântă întotdeauna pe fanii Rock`n Roll. Deși cântă genuri diferite, cei doi artiști au urcat pe aceeași scenă și au avut un duet de excepție.

Deși nu mulți s-ar fi așteptat, Ștefan Bănică Junilor s-a descurcat de minune și cu folclorul românesc. Artista ne-a mărturisit că nu au apucat să repede decât o dată, dar a fost profund impresionată de profesionalismul întregului band al lui Ștefan Bănică Jr.

Cum a luat naștere duetul dintre Niculina Stoican și Ștefan Bănică Junior

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Niculina Stoican și ne-a povestit, în exclusivitate, cum a luat naștere duetul dintre ea și marele artist. Cei doi au cântat împreună folclor, pe scenă, la București.

"A fost ideea lui Ștefan, el a gândit-o ca pe o trecere către genul lui muzical, în contextul în care a participat la un festival de folclor și tradiții. Atunci a gândit-o cum o gândește orice profesionist, să invite pe cineva din genul muzical respectiv și să cânte împreună cu el.

Eu m-am simțit onorată și a fost foarte mișto, a fost ca o joacă. Am făcut fiecare ce am simțit, nimic închistat și cu foarte mari pretenții, ci mai mult așa ca o aliniere a celor două genuri muzicale și a importanței pe care el a dat-o cântecului popular. Este foarte important să vezi oamenii din alt gen muzical care abordează cu așa respect și ușurință cântecul popular care pentru noi este identitar", a povestit Niculina Stoican, pentru WOWbiz.ro.

Pentru Niculina Stoican momentul a fost o mare bucurie și este de părere că Ștefan Bănică Junior reușește să atragă capteze atenția publicului său și în ceea ce privește muzica folclorică.

"Pentru mine asta a fost cea mai mare bucurie, a asocierii mele cu Ștefan. Faptul că atrage atenția, tinerilor, prin interpretarea lui a unui cântec popular, atrage atenția tinerilor care iubesc rock-ul. Este un fel de educație culturală", a mai dezvăluit artista.

Niculina Stoican, emoții înainte de duetul cu Ștefan Bănică Junior

Niculina Stoican ne-a mărturisit că a avut emoții înainte de a urca pe scenă, însă toate acestea au trecut la scurt timp cupă ce artiștii au început să cânte împreună. Interpreta de muzică populară are doar cuvinte de laudă la adresa cântărețului!

"Am avut foarte mari emoții. Eu în general am emoții controlate, dar e frumos să înțelegi ce înseamnă să fii lângă un om cu așa personalitate profesională, un om complex. El este un om complex, este și actor, cântă, este un om de o complexitate extraordinară.

Am avut emoții foarte mari. Noi nici nu am repetat înainte, ne-am întâlnit o singură dată pentru că și el este foarte ocupat și eu sunt foarte prinsă și nu am reușit să ne vedem, dar atmosfera band-ului lui este una relaxantă și foarte mișto, te primesc frumos și sunt profesioniști. Pe mine m-a încântat foarte tare experiența aceasta și e frumos să înveți din ce vezi în jurul tău.

Din atitudine, din atmosfera pe care o creează oamenii valoroși în preajma oamenilor cu care muncesc. Este frumos să intri în culise și să vezi niște lucruri pe care nu le poți intui de dincolo pentru că nu ai cum. Eu privesc lucrurile și așa și am privit această întâlnire în toată complexitatea ei, nu doar momentul de pe scenă. A fost o bucurie și un câștig", a dezvăluit Niculina Stoican, pentru WOWbiz.ro.

