Niculina Stoican a izbucnit în plâns, în timpul filmărilor! Lucrul care a făcut-o să nu-și mai poată stăpâni lacrimile nicio secundă

Niculina Stoican este de departe una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite interprete de muzică populară din țara noastră. De-a lungul timpului, cântăreața a reușit să-și clădească o carieră de succes și un renume în industria muzicală.

Legătura dintre Niculina Stoican și mama sa, Angelica Stoican, o legendă a folclorului românesc, este una extrem de puternică, iar cele două au o relație foarte bună.

Recent, Angelica Stoican i-a făcut o surpriză de proporții fiicei sale. Aceasta a urcat pe scena emisiunii în care Niculina Stoican este jurat, iar momentul a fost incredibil de emoționant.

Niculina Stoican, în lacrimi

Pentru Niculina Stoican, momentul în care mama sa a aruncat pe scenă a fost unul extrem de emoționant, motiv pentru care nu și-a putut stăpâni lacrimile. Îndrăgita interpretă de muzică populară a mărturisit că este mândră de faptul că este fiica Angelinei Stoican, despre care spune că are un repertoriu impecabil, pe care nu va reuși niciodată să-l egaleze.

Mai mult decât atât, aceasta a mărturisit că și-a dorit întotdeauna să îi calce pe urme mamei sale, Angelica Stoican fiind, de altfel, singura persoana care o poate „reduce la tăcere”, după cum mărturisește chiar ea însăși.

„Impecabil! Prestația dumneavoastră a fost impecabilă, alegerea a fost impecabilă! Mama este singurul om care mă reduce la tăcere! Ca om care și-a dorit să calce pe urmele ei, ca interpret al Mehedințiului conștient că niciodată nu îi voi atinge valoarea.

Din simplul motiv că repertoriul ei este impecabil, stilistica ei interpretativă este de neegalat! Că s-a păstrat atât de curată și atât de legată de Mehedinți, încât sunt tare mândră că sunt copilul ei! Pentru noi, în Mehedinți, începutul nostru, definiția noastră este una singură, alta nu va mai fi niciodată: Angelica Stoican!”, a spus Niculina Stoican, vizibil emoționată, potrivit starpopular.ro.

Niculina și Angelica Stoican au o relație foarte bună

Niculina Stoican a mărturisit că mama sa i-a fost alături întotdeauna și a ajutat-o la fiecare apariție publică. Mai mult decât atât, spune că, deși a ascultat întotdeauna de sfatul Angelicăi Stoican, deciziile cu privire la viitor le-a luat mereu singură, însă și-a asumat acest lucru, indiferent de situație.

„Mama a fost lângă mine și m-a analizat la fiecare apariție și mereu mi-a spus ce i-a plăcut și ce nu i-a plăcut. Unde credea că trebuie să procedez diferit.

Eu am ascultat-o întotdeauna și am analizat și am am avut întotdeauna singură ce trebuie să fac mai departe, dar mi-am și asumat întotdeauna ceea ce am hotărât", a mărturisit Niculina Stoican pentru WOWbiz.ro.