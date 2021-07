Noi detalii despre fiul nerecunoscut al lui Ioniță de la Clejani! Cum ar fi murit băiatul

Ramona de la Clejani 17:06, iul 14, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Familia Clejanilor este în centrul atenției mai mult decât oricând. Fulgy ocupă primele pagini ale tabloidelor cu ultimele scandaluri în care a fost implicat. Tânărul de 23 de ani a intrat în conlfict chiar și cu sora lui vitregă, Ramona Manole. Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani nu a mai suportat și a răbufnit.

Ea a recunoscut în cadrul unei emisini televizate că tatăl ei a mai avut un fiu pe care nu l-a recunosct, care a avut un sfârșit tragic.

Ramona Manole a revenit asupra subiectului și a făcut noi dezvăluiri despre fratele ei mort. El ar fi murit la vârsta de 8 ani de zile, înecat într-o fântână. Bruneta a mărturisit că i-a vizitat mormântul în anul 2010. Au trecut mai bine de 20 de ani de la momentul în care băiatul s-a stins din viață.

„Este un adevăr, n-are de ce să fie un șoc. Așa este, așa am auzit, și dacă va fi nevoie voi descoperi. Fiind acolo din localitate cu toții, vă dați seama că secretele nu ai cum să le știi. Este un adevăr pur, adică nu este zvon. Există și probe în acest sens, există acea doamnă. Cu ani în urmă am fost la mormântul acestui copil, lucru care pe mine mă doare. Mama băiatului trăiește. Ascunsă am fost și eu timp de 30 de ani”, a declarat Ramona Manole, în cadrul unei emisiuni televizate.

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Ioniță și Fulgy de la Clejani

Ramona Manole, anunț șocant! Ioniță de la Clejani ar mai fi avut un fiu

Ramona Manole a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul că Ioniță de la Clejani mai are un fiu. Ea susține că celebrul cântăreț nu s-a interesat de el, la fel cum a procedat și cu ea.

Citeste si: Fulgy scapă de închisoare! Ramona de la Clejani și-a retras plângerea

„Da, din ce am auzit și eu, da. Dar nu frate cu aceeași mamă, cu altă doamnă, am înțeles, cu același celebru tată. Din toate spusele ce am auzit și eu, nici de acel băiat nu s-a interesat, cum nici de mine nu s-a ocupat. În al 9-lea ceas vreau să demonstrez că eu nu sunt pe ceartă, eu întotdeauna am încercat să stau în pătrățica mea”, a declarat fiica lui Ioniță de la Clejani, la tv.