Ramona Manole, dezvăluirea momentului! Ioniță de la Clejani ar mai fi avut un fiu: „Nu s-a interesat”

Ramona Manole, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani, a intrat în război cu Fulgy. Ea a depus o plângere împotriva tânărului de 23, pe care ulterior a retras-o. Invitată în platoul unei emisiuni televizate pentru a vorbi despre subiectul momentului. Ea a făcut un anunț neașteptat și a dezvăluit că Ioniță de la Clejani a mai avut un fiu, dar care a murit la vârsta de 8 ani.

„Da, din ce am auzit și eu, da. Dar nu frate cu aceeași mamă, cu altă doamnă, am înțeles, cu același celebru tată. Din toate spusele ce am auzit și eu, nici de acel băiat nu s-a interesat, cum nici de mine nu s-a ocupat. În al 9-lea ceas vreau să demonstrez că eu nu sunt pe ceartă, eu întotdeauna am încercat să stau în pătrățica mea”, a declarat Ramona de la Clejani, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Motivul pentru care Ramona de la Clejani și-a retras plângerea împotriva lui Fulgy

Ramona de la Clejani a decis să își retragă plângerea împotriva lui Ioniță de la Clejani, cu scopul de a nu îi mai provoca și mai multă suferință tatălui ei.

Ea nu vrea ca fratele ei să ajungă la închisoare, chiar dacă i-a amenințat familia.

„După cum știți, astăzi am avut prima instanță. Astăzi m-am prezentat și eu, atât eu, cât și nașul meu. Eu am luat o decizie împreună cu nașul meu care e un al doilea părinte pentru mine și care are o funcție foarte solidă. E foarte ușor să faci rău. El m-a învățat: nu e bine să-l băgăm pe Fulgy la pușcărie. E adevărat că m-am speriat și încă mă tem de ce s-a întâmplat în trecut. Aș vrea să ne liniștim cu toții și aș vrea ca tatăl nostru să se ocupe mai mult, să ia atitudine. A venit o știre asupra mea cum că am primit bani. Aveți cuvântul meu că nu e vorba despre nici măcar 1 leu. (...) Eu cu mine am vorbit și aș vrea să-i fac bine încă.(...) N-am mai cerut prelungirea ordinului de restricție, pentru că mi s-a spus că are foarte multe probleme. Chiar și avocatul băiatului mi-a spus”, a mai spus Ramona Manole.