Noi detalii în procesul Ștefaniei Costache, vedeta care ar fi fost drogată și violată de medicul stomatolog! Avocatul lui Lolrelai face dezvăluiri | EXCLUSIV

Apar noi detalii în procesul Ștefaniei Costache, vedeta care a mărturisit într-un vlog că a fost drogată și violată de medicul stomatolog.

Lolrelai a trecut printr-un episod îngrozitor în 2020, atunci când a fost violată și drogată de medicul dentist.

Vedeta a mărturisit totul într-un vlog, iar evenimentul s-a petrecut în luna februarie. La trei ani de la eveniment, apar noi detalii în procesul pe care Ștefania Costache îl are cu doctorul care ar fi abuzat-o.

Vedeta a mărturisit totul într-un vlog, în anul 2021. Informațiile au fost făcute publice la un an de la momentul în care a depus plângerea împotriva medicului. Vloggerița susține că medicul ar fi abuzat-o imediat ce i-a administrat o substanță cunoscută drept drogul violului. Procesul este în plină desfășurare, iar joi a avut loc camera preliminară pentru schimbare încadrării infracțiunii comise de doctorul din București.

Apar noi detalii în cazul Ștefaniei, vedeta care ar fi fost drogată și violată de medicul dentist

La trei ani de la eveniment, apar noi detalii în procesul lui Lolrelai cu medicul dentist din București. Avocatul Adrian Cuculis a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro

despre înfățișarea din camera preliminară, acolo unde s-a solicitat schimbare încadrării juridice a faptelor.

"Cert este că noi am cerut acolo o schimbare a încadrării juridice a faptei pentru că mie mi s-a părut că agresiunea sexuală a fost prea puțin pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. În speță, în opinia mea era vorba de fapt de o faptă de viol și lipsire de libertate în mod nelegal.

Am formulat această cerere, astăzi a fost un prim termen de cameră preliminară însă în procedura administrativă am lăsat cererea acesta pentru că nu s-a judecat în ședință publică. Din punctul meu de vedere, în camera preliminară ar trebui să se constate că urmărirea penală vizează, pe de-o parte, faptul că individul acesta a sechestrat-o pe Ștefania, adică a lipsit-o de libertate în ce sens: prin drogarea ei și a fost pusă în imposibilitatea de a-și manifesta să spunem așa dorința de a rămâne sau a pleca și viol pentru că deși lichidul acela seminal s-a găsit pe geaca ei, el vine cumva ulterior și sucește povestea și spune că s-a găsit pe geaca ei pentru că el făcuse sex cu nevastă-sa în patul acela și sperma era teoretic luată de pe pat și pusă pe geacă și nu din voma Ștefaniei care vomitase când a ajuns acasă pentru că îi era foarte rău, pe geaca respectivă.

Atunci, toată situația aceasta ar trebui să ducă instanța la concluzia că ar trebui să schimbe încadrarea juridică", a explicat avocatul Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Ștefania Costache [Sursa foto: Facebook]

Ștefania Costache, acuzații grave la adresa medicului dentist

Ștefania Costache îi aduce acuzații grave medicului din București, care ar fi drogat-o și ulterior ar fi dus-o în apartamentul său unde ar fi abuzat de ea, după cum a mărturisit vedeta.

Tânăra a depus o plângere împotriva medicului, însă timp de un an dosarul a bătut pasul pe loc. Femeia a mărturisit totul într-un vlog postat în mediul online, acolo unde a prezentat imagini și mai multe detalii din anchetă.

"Luna asta se împlinește un an de zile de când am depus o plângere la poliție împotriva unui domn doctor stomatolog, despre care nu pot spune cu certitudine ce substanță mi-a administrat, pentru că, deși s-a împlinit un an, nu am primit rezultatele de la INML încă. Și, în urma administrării substanței, m-a dus la dânsul acasă vreme de vreo patru ore.

Nu am nici cea mai mică amintire din acea seară, în afară de ce mi-a povestit fosta mea colegă de apartament și câteva flashuri din cabinet și un singur flash din spatele cabinetului. Cu toate astea, m-am ales cu un dosar, care are 98 de pagini mai exact. Sunt camere video care au surprins momentul în care intram cu dânsul în scara lui de bloc, în care eram total confuză, dezechilibrată și dezorientată, după cum scriu anchetatorii", a precizat Ștefania în vlogul său, la acel moment.

