Noi probleme pentru Oana Roman: "A ramas mama fara pensie"

Pentru ca proiectele in care era implicata au fost puse pe pauza, a fost nevoita sa se adapteze si sa incerce sa gaseasca alte modalitati de a-si suplimenta veniturile in aceasta perioada.

Are economii, dar acestea se duc si ele. Cum o are in ingrijire pe mama ei, Oana Roman recunoaste ca foloseste uneori si banii din pensie.

Oana Roman a povestit cum a mers la posta pentru a ridica pensia Mioarei Roman, insa functionarele i-au spus ca au ramas fara bani. Cum nu mai erau fonduri suficiente, Oana s-a vazut nevoita sa se intoarca acasa si sa revina intr-o alta zi pentru a incasa pensia cuvenita mamei ei.

"Astăzi m-am dus la Poștă și ce credeți. Nu au fost bani. Prima oara când mi se întâmplă chestia asta. Mi-au explicat doamnele foarte frumos ca au trimis toți banii pe care i-au avut și ca n-au trimis toți banii pt pensii și ca n-au încasari și n-au bani și că trebuie să-i primească mâine sau luni. Uite așa a rămas mama fără pensie.”, a spus Oana Roman.

Oana Roman: "Mai aveam niste bani, dar incep sa se duca"

Oana Roman a marturisit ca pandemia de COVID-19 i-a afectat grav activitatea profesionala.

Fiica lui Petre Roman este singura care aduce bani in casa, pentru ca sotul ei nu mai lucreaza. Oana recunoaste ca este o perioada mai dificila si ca incearca sa gaseasca solutii pentru castiguri financiare. Oana Roman a precizat ca problemele din casnicia ei cu Marius au disparut. Perioada izolarii i-a apropiat si mai mult pe cei doi soti, iar acum nu se mai gandesc la divort.

"Să știi că este o perioadă în care, culmea, ne-am apropiat mult. Este o perioadă în care ne-am certat foarte puțin, mult mai puțin decât ne certam înainte. Și, per total, toată această perioadă în care am stat împreună –lucru care nu mi s-a întâmplat de foarte mult timp – a fost, și este, de bun augur din punct de vedere al relației noastre personale. Și Doamne ajută să o ținem tot așa de acum încolo. Chiar pot spune că, din punctul ăsta de vedere, izolarea a fost un lucru bun pentru noi și este un lucru bun pentru noi pentru că suntem ok. Suntem chiar ok! Doamne ajută!", a declarat Oana Roman intr-un interviu pentru ciao.ro.

"Cu banii... ce să zic... e complicat pentru că eu nu mai am clienți care funcționează. Unul din clienții mei și-a reorientat activitatea și, mă rog, o să reîncepem să colaborăm un pic, dar evident că nu mai sunt aceiași bani ca înainte. Mai aveam niște bani... încep să se ducă... și tot îmi caut divese colaborări din care cât de cât să reușesc să câștigăm niște bani încât să putem să supraviețuim în această perioadă. Marius nu poate lucra deloc pentru că el era șofer la o companie de ridesharing și, practic, activitatea lor acum s-a stopat... și-mi este și frică să îl las să meargă, să fiu sinceră. Iar eu încerc să mă reorientez cât pot de mult, să lucrez online să mai caștig cât pot din zona asta, dar evident că este complicat. Mama are pensie, ne mai ajutăm și cu asta. Știu că toată lumea a titrat că Oana Roman a dat faliment și trăiește din pensia mamei. Nu, nu trăiesc doar din pensia mamei, mai aveam și eu niște bani puși deoparte. Nu foarte mulți, dar aveam. Mai iau câte un ban de ici-colo, dar cu siguranță veniturile nu sunt aceleași", a mai spus Oana Roman.