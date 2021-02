Noua modă în pandemie! Cum fac bani fetele frumoase și din piatră-seacă

In articol:

Iar multe dintre fetele despre care vorbim au ales să facă bani chiar exploatându-și frumusețea. Unele s-au orientat către videochat, altele către alte platforme, iar altele le fac pe... amândouă.

Una dintre

cele ”mai încărcate” platforme în care o femeie frumoasă poate face bani este onlyfans.com. Iar acolo, culmea, pot fi găsite de la ”fete de oraș” la vedete de talie internațională, cu toatele vânzând însă ce au mai de preț: frumusețea. Reporterii WOWbiz.ro au stat de vorbă cu mai multe asemenea domnișoare și, unele dintre acestea, au preferat să își păstreze anonimatul, ”lucrând” cu nume de scenă pe platforma exclusivistă, în timp ce altele au preferat să se expună, fără să se teamă că vor fi judecată.

Iar printre acestea din urmă se numără și Muruna, fosta iubită a Faimosului Yamato Zaharia, focoasa blondină bucurându-se de un succes uriaș în lumea virtuală expunându-și formele perfecte pentru cei care își permit să plătească sume frumuțele, lună de lună.

”OnlyFans este o platformă similară cu Instagram unde postezi filmulețe și poze. Nu este doar pentru poze explicite, multe vedete internaționale au conturi pe această platforma și postează poze cu mașini sau cu alte lucruri. Aflasem de OnlyFans de ceva vreme, dar nu mă implicasem atât de mult pe această parte pentru că nu am crezut că se pot câștiga bani care să merite o atenție mai mare. În august-septembrie anul trecut am zis să încerc și ”am intrat tare” în pâine. Am plătit promovări la modele din afară care aveau abonați mai mulți ca să mă pună la ele pe profil, am început să postez zilnic și așa am reușit să îmi ridic contul. Într-un timp destul de scurt ajunsesem deja la 500-700 de abonați, pentru Romania fiind un număr mare. Acum sunt top 0.98%, iar cu cât scazi, cu atât veniturile sunt mai mari. Se câștigă destul de bine dacă te implici. Trebuie să le răspunzi tuturor celor care trimit fel și fel de mesaje, să fii activ, să fii creativ pentru că mereu trebuie să vii cu ceva nou, altfel conținutul tău devine plictisitor, iar oamenii se dezabonează. Personal, am ales să postez content 70% profesional poze, video-uri făcute de oameni cu experiență uriașă, asta implicând costuri mari pentru ședințe foto, videograf, închirierea locației. Per total sunt mulțumită de veniturile pasive pe care le câștig din OnlyFans.

În România videochat-ul, OnlyFans-ul și postarea pozelor nud este o blasfemie și ești catalogată drept escortă sau prostituată. Mai este mult până o să se dezvolte industria adult din țară și să ajungem la o mentalitate cât de cât apropiată de cele din țări precum America, Japonia, Ungaria, etc. Sunt persoane, chiar și persoane publice care mă întreabă în privat cât este tariful sau care îmi scriu că mă invită în Maldive, Dubai. Totuși, nu am nevoie de aceste lucruri. Sunt mulțumită cu ceea ce câștig, iar avantajul cel mai mare este că nu trebuie să pună nimeni mâna pe mine. Tot ceea ce fac este virtual. Sunt fete în România care câștigă și 40.000-50.000 mii de euro pe luna, iar după plătirea taxelor tot rămân cu o sumă mai mare decât cea câștigată din videochat. Pentru mine aceste sume sunt un vis, dar sper să ajung să fac măcar jumate din cât fac modele de top. Recomand oricui își dorește un venit pasiv sa facă acest lucru și să nu îi fie teamă de opinia publică”, ne-a spus, în exclusivitate, Muruna.

Dar Miruna nu este singura figură cunoscută din showbiz care e activă pe asemenea platforme, urmăritori care plătesc bani serioși având și Daniela Dumitru, ”fachira de România”, actrița XXX Cristina Nițulescu, dar și alte asemenea domnișoare, cu toatele având posibilitatea să câștige sume suficient de mari pentru a-și asigura un trai îmbelșugat.

”Normal că plătesc și impozite”

Miruna câștigă sume suficiente din platforma în care își expune formele, dar, recunoaște, nu a încercat niciodată să ”ascundă” banii. ”Normal că plătesc și impozite, contabila mea se ocupă de asta. Nu pot să dau sume exacte, nu le știu pe de rost, dar întotdeauna am fost în regulă cu plățile către stat. De altfel, dacă vrei să faci la modul serios și videochat, și onlyfans, nu ai cum să ocolești și această latură a problemei, cea referitoare la impozite”, ne-a mai spus Miruna.

Miruna, declarații bombă despre banii câștigați din platformele pentru adulți

Chiar dacă, ani la rândul, s-a iubit cu Yamato Zaharia, Miruna nu ascunde faptul că avea și o ocupație mai puțin ortodoxă, judecată adeseori greșit: videochatul. ”De la vârsta de 15 ani am început să lucrez în turism. La 18 ani, când am venit la facultate, am lucrat ajutor de contabil la o firmă, timp de un an. Eu vin dintr-o familie modestă, din mijlocul pădurii, de la casa mea până la vecini făceam 15 minute pe jos, pentru că mașinile nu pot intra în acea zonă forestieră.

Mama nu a putut să mă susțină financiar, dar mi-a oferit căldură sufletească. La vârsta de 19 ani am descoperit videochatul și am văzut câți bani se pot câștiga din acest domeniu virtual și m-a atras farte mult. Mă bucur că am luat această decizie, iar acum îmi pot ajuta mama financiar, iar în viitorul apropiat o să îmi cumpăr primul apartament. Dar eu fac doar videochat, nu mă întâlnesc cu abonații, cu membrii de pe onlyfans sau altceva”, a explicat Miruna.