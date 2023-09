„Nu am fost așa toată viața” Carmen Șerban, mărturisiri emoționante, la 10 ani după ce a învins cancerul! Cum s-a schimbat viața artistei, dar și ce a reușit să învețe din această experiență tragică: „Așa trăiesc eu acum”

In articol:

Carmen Șerban este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de la noi. Încă de când a intrat pentru prima oară în lumina reflectoarelor, a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt alături la fiecare pas. De atunci și până în prezent și-a clădit o carieră de succes în industria muzicală din țara noastră.

Chiar dacă părea că lucrurile îi merg ca pe roate, în urmă cu mai mulți ani, viața artistei a fost umbrită de un diagnostic tragic. Mai precis, a aflat că suferă de cancer, însă nu s-a lăsat doborâtă de boală și a luptat până la capăt pentru a se pune pe picioare.

Recent, Carmen Șerban a vorbit despre acest episod trist din viața sa, despre schimbările care s-au produs de atunci, dar și despre trucurile la care a apelat pentru a se însănătoși.

Carmen Șerban, despre lupta cu cancerul

În urmă cu 12 ani, Carmen Șerban primea una dintre cele mai triste vești și anume, faptul că are cancer la sân. Din fericire, după doi ani de luptă, a reușit să învingă boală, însă nu a fost deloc ușor. Cu toate acestea, a învățat despre puterea energiilor, face rugăciuni în permaneță și s-a apropiat de Dumnezeu.

La 10 ani de la nefericitul eveniment, artista face mărturisiri emoționante. Se pare că după ce medicii au anunțat că suferă de această boală nemiloasă, vedeta a preferat să-și găsească liniștea și vindecarea în Biserică și implicit, în Divinitate. Tocmai din acest motiv, a învățat foarte multe lucruri, cum ar fi să prețuiască lucrurile frumoase din viața sa, dar și să fie recunoscătoare.

Mai mult decât atât, Carmen Șerban mărturisește că talismanul său norocos este chiar Dumnezeu, Fiind în permanență în mintea și în sufetul său.

Carmen Șerban, totul despre cum a învins cancerul [Sursa foto: Facebook]

„După niște ani de dezvoltare personală și de vindecare de cancer și accesare a procedeelor de curățare și vindecare a sufletului și a corpului fizic prin credință, pot să spun că am învățat și eu de la alții. Am învățat că acest cuvânt, 'noroc', face parte din categoria lucrurilor dobândite nemeritat, prin jocurile de noroc sau așa. Și atunci acestea sunt din spațiul celui cu cornițe. Deci, noi, ideal ar fi să spunem că am fost binecuvântați, nu că am avut noroc.

Nu am talismane. Talismanul meu este în suflet: Dumnezeu. E mereu în mintea mea, în sufletul meu. Așa trăiesc eu acum. Nu am fost așa toată viața, recunosc. Până nu am dat de necazuri, spuneam și eu ca alții că există Dumnezeu, dar practica mea era zero. Și de aceea și am ajuns să am necazuri și boli, pentru că o rană care este curată se vindecă. O rană care este murdară și nu se curăță se aprofundează, devine și mai adâncă. Sunt multe de discutat pe aceast subiect. Poate într-un podcast.”, a mărturisit Carmen Șerban pentru Viva.ro.