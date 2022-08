„Nu concurez cu nimeni”. Ce spune Polly, artista care a cântat cu cele mai în voga nume ale momentului despre industria muzicală și dezamăgirile în dragoste

In articol:

Recent, Polly a fost invitată la Duet cu Alexandra Ungureanu, acolo unde a vorbit despre cariera sa în muzică, despre dezamăgirile în dragoste din adolescență și mai ales despre concurența din industria muzicală.

Artista s-a bucurat de colaborări cu artiștii care sunt pe val la momentul actual, voci care au cucerit instant publicul, precum Bogdan de la Ploiești și YNY Sebi, dar și cu celebrul manelist Florin Salam.

Polly dă tot din casă și spune ce crede despre concurență

Polly a avut colaborări cu nume de succes din muzica românească. Artista a cântat alături de Bogdan de la Ploiești, de YNY Sebi, Jador și chiar Florin Salam. Totuși, când vine vorba de „concurență”, artista este împăcată.

Cântăreața spune că nu dorește să concureze cu nimeni, iar cel mai important pentru ea este să fie chiar ea împăcată și să îi placă ei ceea ce cântă.

„ Nu concurez cu nimeni. Nu îmi place să concurez. Eu sunt eu!(...) Nu mă interesează cifrele. Mă interesează mai mult bucuria sufletească decât să ajungă piesa în top.

Dacă mie mi-a plăcut piesa aia înainte să facă numere, asta este tot ce contează”, a explicat Polly, la Duet cu Alexandra Ungureanu.

Polly la Duet cu Alexandra Ungureanu, făcând dezvăluiri emoționante [Sursa foto: Captură YouTube]

Polly, dezamăgită în dragoste la 16 ani

Artista a vorbit și despre viața ei personală. În prezent, este colegă de platou cu actualul iubit, el fiind cel care o filmează și îi realizează videoclipurile. Au o relație de 4 ani și sunt fericiți împreună, însă artista recunoaște că a avut și o dezamăgire în dragoste, pe vremea când avea doar 16 ani, iar

o prietenă i-a „furat” iubitul de atunci.

„ Sunt într-o relație de 4 ani. O relație care merge bine, dar trădarea s-a întâmplat în trecut, într-o altă perioadă. La 16 ani a fost, dar era mare dragostea. A fost. Pe ea, eu am iertat-o. Presupun că trebuie să iertăm ca să uităm”, a dezvăluit Polly.

În ceea ce privește relația de platou cu actualul iubit, vedeta spune că nu există probleme de gelozie. A filmat alături de artiști celebrii, iar atunci când vine vorba de clip, iubitul ei chiar o încurajează să comunice cu partenerul de scenă, tocmai pentru a exista o chimie. Totuși, săruturile în clipuri se pare că nu sunt pe listă!

„E ok gen. Mă pune să comunic cu toți partenerii mei din clipuri. Să fie acolo o chimie pentru clip. Am mai avut atingeri de mânca, dar un sărut nu. Mă simt confortabil cu el acolo, asta sunt eu și asta îmi doresc să fac”, a explicat artista pe canapeaua de la Duet cu Alexandra Ungureanu.

Polly cântă în duet cu Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce spune Polly despre povestea de iubire cu actualul iubit

Relația dintre Polly și actualul iubit a început în urmă cu 4 ani, atunci când cei doi s-au cunoscut la o filmare. Invitată la WOWnews, vedeta a mărturisit că a fost dragoste la prima vedere!

„ Este o întreagă poveste cu Edi, iubitul meu. Eu trebuia să merg la o filmare, unde el filma, era și el la început. El este cel care ne filmează nouă clipurile tuturor celor de la studio, de la Big up Music.

Când l-am cunoscut, el era la început cu filmatul și eu la fel cu piesele. Pur si simplu, eu am apărut în acel clip, el filma și așa m-am îndrăgostit de el. Dragoste la prima vedere, așa a fost. L-am văzut și m-am îndrăgostit de el. A fost reciproc. Eu sunt foarte sensibilă așa și iubesc când cineva are grijă de mine. El mi-a scris un mesaj după ce am plecat de acolo- dacă am ajuns acasă.

În momentul ăla, eu am zis gata, el e alesul. Pentru mine a fost important. Eram mică, aveam 16 ani. Sunt de patru ani și ceva cu el. Consider că un act, pentru mine nu e important, noi locuim împreună, e ca și cum suntem deja căsătoriți, adică suntem pe treaba noastră. Nu este acum momentul. Îmi înțelege cariera, este cu mine tot timpul. Comunicarea și înțelegerea sunt singurele două lucruri care trebuie să fie punctate într-o relație”, a dezvăluit cântăreața, în emisiunea prezentată de Ana Maria Ticea, în platoul WOWbiz.

