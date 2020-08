Catalin Bordea si soția sa, Livia Bordea[Sursa foto: Instagram]

Actorul de stand-up comedy Cătălin Bordea are o soție superbă. Livia Bordea nu apare la emisiuni tv, însă Cătălin Bordea vorbește des despre soția sa, de care mărturisește că e foarte îndrăgostit. Are și de ce, am spune noi, privind fotografiile cu Livia Bordea!

Catalin Bordea este tare îndrăgostit de soția lui, Livia[Sursa foto: Instagram]

Tânăra, care este o fostă stewardesă, are un trup de invidiat, lucrat din greu la sală. Recent, Livia Bordea a postat pe pagina sa de socializare câteva imagini în care pozează extrem de provocator, în costum de baie. Livia Bordea nu are silicoane și nici alte operații estetice, însă s-a molipsit de pasiunea pentru tatuaje de la soțul său.

Catalin Bordea are o soție extrem de sexy[Sursa foto: Instagram]

Livia Bordea, pozează provocator [Sursa foto: Instagram]

Cătălin Bordea și Livia au făcut nunta anul trecut

Cătălin Bordea și Livia sunt împreună de 8 ani, iar în 2014 s-au căsătorit civil. Totuși, abia anul trecut, cei doi au făcut și nunta. A fost o ceremonie și o petrecere atipică, la care au participat doar prietenii apropiați.

Catalin Bordea si Livia au făcut nunta în vara anului trecut[Sursa foto: Instagram]

Cătălin Bordea și soția, la Asia Express?

Înainte de pandemie, când producătorii de la Asia Express începuseră selecția pentru concurenții show-ului extrem ce se filmează în Asia, Cătălin Bordea și soția lui erau pe lista scurtă. De altfel, de mai multe ori, Cătălin Bordea mărturisise că este fan al emisiunii, și că soția lui Livia își dorea enorm să facă parte din show-ul Asia Express. Din păcate pentru ei, pandemia de coronavirus a oprit orice pregătire pentru show.