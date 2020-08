In articol:

Ioana, soția lui Ilie Năastase, a făcut senzație, weekendul trecut, la Mamaia, la bordul noului ei automobil de lux, marca Bentley, în valoare de 240.000 euro. În dreapta șoferului a fost chiar Ilie Năstase, care, cu această ocazie, și-a tras șofer de lux în persoana propriei soții.

Soția lui Ilie Năstase: ”Mai am cinci mașini, dar nu se compară cu asta”

Ioana a primit cadou mașina de la Ilie, în avans, cu ocazia zilei de naștere. Femeia împlinește 45 de ani pe 15 septembrie iar soțul ei a vrut s-o surprindă într-un mod cât mai plăcut, mai ales că știe pasiunea ei pentru cai putere.

Bolidul face parte din gama de lux al brandului Bentley, mdelul se numește Continental GT Sport, are două uși și costă 240.000 euro. ”Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult. Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis: ”wow, ce mașină frumoasă”. Am fost imediat la reprezentanță și am luat-o pe loc. Mai am cinci mașini diferite, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis”, a dezvăăluit Ioana Năstase pentru click.ro.

Cu Bentley-ul de 240.000 de euro în spatele unui Matiz de 500 de euro

Ironia sorții face ca, deși are mulți cai putere și a costat cât o vilă într-o zonă semi-centrală a Bucureștiului, în imaginile surprinse de paparazzi, bolidul soției lui Ilie Năstase așteaptă la o intrersecție aglomenartă, bară-la-bară, în spatele unui Matiz care costă probabil cât un cauciuc de la Bentley-ul Ioanei. Totuși, nimic nu se compară cu senzația de a conduce un Bentley, iar acest lucru se poate citi clar pe figura Ioanei, cel puțin așa pare în imaghinile surprise de paparazzi WOWbiz.ro.

Ilie Năstase și Ioana Simion și-au oficializat relația în urmă cu câteva luni. Cei doi au mers în fața preotului la începutul lunii iunie, după ce anul trecut s-au cununat civil. Momentul nu a fost ales la întâmplare: cu puțin timp înainte de ceremonia religioasă, cei doi începuseră să aibă probleme în relație și chiar se vorbea despre un posibil divorț.

”Am renunțat la divorț, dar i-am pus anumite condiții lui Ilie. Înainte să fac acest pas a existat o condiție pe care i-am pus-o pentru a face cununia religioasă”, a povestit Ioana pentru click.ro. Pentru Ilie Năstase, Ioana este a cincea soție.