„Nu mai pot!” Emily Burghelea a cedat când a văzut ce se întâmplă în casa ei! Blondina, la un pas să-și facă bagajele și să plece: „Prima criză severă a Amedeei. L-a mușcat pe bebe”

In articol:

De curând, Emily Burghelea a devenit mamă pentru cea de-a doua oară și este extrem de fericită că acum familia ei este în formulă completă și că cei doi copii ai ei sunt sănătoși.

În general, cei doi micuți sunt destul de liniștiți și nu îi dau foarte multe bătăi de cap lui Emily și soțului ei.

Iată însă că, cu puțin timp în urmă, fiica acesteia a făcut un adevărat scandal, care a pus-o pe gânduri pe vedetă.

Influencerița se confruntă cu o problemă fără precedent, legată de micuții ei. [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: ”E greu să nu-ți ai părinții aproape” Mama lui Emily Burghelea abia acum și-a cunoscut nepotul. De ce nu a putut femeie să-i fie aproape fostei concurente de la Bravo, ai stil

Citeste si: Ce s-a întâmplat, de fapt, între Florin Salam și Emil Rengle? Motivul pentru care a refuzat să mai apară în videoclipuri de manele- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

Emily Burghelea, adusă la disperare de către Amedeea: „Mă duc la nebuni, mă întorc peste vreo 20 de ani”

Precum multe mame care au copii mici, și Emily se confruntă acum cu o adevărată problemă.

Se pare că Amedeea , fiica blondinei, este geloasă pe mezinul familiei și pe faptul că cei doi soți petrec foarte mult timp cu acesta.

Drept urmare, micuța l-a mușcat de picior pe fratele său și a făcut un adevărat scandal pentru că a observat că părinții ei au dormit alături de băiețelul lor.

Acum, Emily nu mai știe ce să facă pentru a restabili liniștea în casa ei, așa că le-a cerut ajutorul urmăritorilor săi.

Citeste si: Oana Roman, imagini emoționante din centrul în care se află mama sa, Mioara Roman! Cum a găsit-o vedeta după o săptămână de absență- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Mihai Șora a murit. Filozoful român avea 106 ani- stirilekanald.ro

Citeste si: Clara Chia Marti i-a cerut un lucru Shakirei în momentul când cele doua s-au întâlnit. Cântăreața nici nu bănuia că totul avea să se schimbe dramatic pentru ea- radioimpuls.ro

„Cred că ne-am confruntat ieri cu prima criză de gelozie severă a Amedeei. A fost ceva rău de tot, toată ziua a plâns, a țipat și totul a plecat de la faptul că ne-a văzut pe noi de dimineață în pat cu bebe, ea a dormit cu mamaia. La 6 dimineața a venit peste noi în dormitor, ne-am trezit, s-a uitat la noi, la bebe care era între noi și a început. Și acum, ca să fie tacâmul complet, parcă nici bebe nu mai e așa liniștit cum era și pe bună dreptate, că ieri soră-sa chiar a plâns toată ziua și toată ziua s-a răzbunat pe noi, a făcut numai contra. Da... Mi s-a rupt sufletul... L-a mușcat pe bebe de picioruș și i-a lăsat o urmă. Atunci am simțit că nu mai pot, atunci am zis gata, eu mă duc la nebuni, mă întorc peste vreo 20 de ani. Mi-e puțin frică de momentul în care va trebui să o luăm de la grădi, pentru că nu știu cum se va comporta, nu știu cum ar trebui să acționăm noi, nu știu dacă va mai continua criza asta de gelozie. Chiar aș avea nevoie de sfaturi. Și eu, dar și Andrei. Dacă și Andrei are nevoie de sfaturi, atunci este într-adevăr o situație dificilă”, a povestit Emily, pe Instagram.

Emily Burghelea [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: „Nu îmi vine să cred!” Emily Burghelea, în lacrimi la câteva săptămâni după ce a născut! Motivul pentru care a izbucnit în public