„Nu mi-am pus, soro” Theo Rose nu s-a mai putut abține, când a văzut ce a putut să scrie o fană despre ea pe internet. A răspuns la întrebarea care stă pe buzele tuturor, la câteva luni de la naștere: „Au înțeles greșit”

Theo Rose nu s-a mai putut abține și-a reacționat în mediul online, după ce o fană ar fi acuzat-o că și-a făcut intervenție pentru mărirea bustului.

Artista a vrut să lămurească toate zvonurile și a spus clar prin ce schimbări fizice a trecut, la scurt timp de la naștere.

Ce spune Theo Rose, după ce o fană a acuzat-o că și-a făcut intervenție pentru mărirea bustului?

Theo Rose a vorbit cu sinceritate despre schimbările fizice suferite în ultima perioadă, după ce o fană ar fi spus în mediul online că artista și-a pus silicoane. Ei bine, îndrăgita cântăreață a spus în nenumărate rânduri că nu ar vrea să recurgă la această operație, din mai multe motive.

Cu toate acestea, după ce a născut, corpul ei a suferit anumite transformări, printre care și mărirea bustului, având în vedere că își alăptează fiul.

Mulți internauți nu au luat în considerare acest aspect și s-au gândit că artista s-a operat.

„Ieri am văzut pe Tik-Tok o fată, care zicea că mi-am pus silicoane. I-am zis: „Nu mi-am pus soro silicoane”. Cred că sunt oameni, așa cum o fi și fata în cauză, care au înțeles greșit mesajul meu atunci când am spus că nu mi-aș pune silicoane, de ce? Odată de frica operației, a doua oară pentru că nu sunt complexată în acest moment și a treia oară pentru că nu consider că se potrivește cu mesajul pe care eu ca om îl am de transmis. Nu se potrivește, e ca nuca în perete (...).

Pe de altă parte, niciodată nu am spus că am o problemă cu femeile care își fac astfel de îmbunătățiri, eu apreciez maxim o femeie aranjată, frumoasă.”, a spus Theo Rose, pe contul ei oficial de Instagram.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Sacrificiile pe care Theo Rose le face pentru fiul ei: „Cu pompa de muls după mine”

În cadrul unui interviu recent, frumoasa șatenă a vorbit despre sacrificiile pe care le face pentru micuțul ei, care a venit pe lume în urmă cu 3 luni. Ei bine, pentru ca fiul ei să nu ducă lipsă de hrană, cântăreața merge peste tot cu pompa de sân și o ladă frigorifică, în care pune biberoanele cu lapte.

Chiar și atunci când este plecată la o distanță mai mare, artista nu ezită să facă acest lucru pentru micuțul Sasha. Deși multe femei renunță la alăptat, din motive diverse, Theo nu vrea să facă acest lucru și depune eforturi considerabile ca bebelușul să aibă parte de laptele matern, care este extrem de benefic în dezvoltarea nou-născuților.

„Cu pompa de muls după mine la filmări, peste tot. În pauză, tot timpul. Și cu lada frigorifică, că laptele nu poate să stea așa multe ore. M-am descurcat.(...) Eu le iau, am luat lada frigorifică cu care le car la București, trec pe acasă, îi las biberoanele și mă duc la următoarea cântare.”, a mărturisit Theo Rose, recent, pentru ciao.ro.

Theo Rose împreună cu Anghel Damian și fiul lor [Sursa foto: Instagram]