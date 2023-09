„Să învețe să scoată țuică din butoaiele lui tata” Theo Rose, amuzată la maxim de cadoul primit de la mama sa pentru Sasha! Artistei nu i-a venit să creadă ce a putut să îi cumpere

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai îndrăgite artiste care și-a câștigat locul în inimile oamenilor prin felul ei de a fi. Cântăreața nu ratează niciun moment în care poate să împărtășească experiențele de zi cu zi cu fanii din mediul online, mai ales de când a devenit mămică.

Theo Rose, amuzată la maxim de cadoul primit de fiul său

Viața ei este mult mai activă acum de când Sasha a venit pe lume, astfel că are parte de tot felul de întâmplări care mai de care mai comice.

Theo Rose este mereu activă pe Instagram, acolo unde împărtășește ce i se mai întâmplă cu cei care o urmăresc. Recent, micuțul Sasha a fost vizitat de bunica sa, de la care a primit un cadou care i-a stârnit amuzamentul artistei. Nu a stat pe gânduri și a ținut neapărat să le dezvăluie acest lucru și fanilor de pe internet, pentru a se amuza și ei de această situație.

Citește și: Cât de mult s-a „scumpit” Theo Rose după ce a născut! Cât trebuie să scoți din buzunar acum pentru a o avea pe artistă la evenimentul tău

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: „Îngeraș” la doar 24 de ani. O tânără din Oradea va deveni model Victoria's Secret. „Când eram mică, băieții râdeau de mine”- stirileprotv.ro

„Mama asta a mea i-a comandat lui Sasha o variantă de biberon pe care nu mai trebuie să îl ții în mână, cică are un furtun așa și trage el direct din furtun și stă biberonul undeva lângă el...ea îi face trainingul ca să învețe ăsta să scoată țuică din butoaiele lui tata”, a fost mesajul transmis de Theo Rose pe Instagram.

Postare InstaStory Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Anghel Damian, dezvăluiri despre viața de tată

Iubitul lui Theo Rose, Anghel Damian, a vorbit recent despre cum este viața lui de când a devenit tată. Regizorul a mărturisit că este destul de greu, însă merită tot efortul.

Citeste si: „Îmi pare rău că au trecut 27 de ani şi nu realizează că nu e bine. Nu e bine pentru copilul lui. Sunt total dezamăgită.” Cornel Palade a vrut să se despartă de soția lui- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Anul școlar 2023-2024 între promisiuni și incertitudini/ Profesor: ”Profesorii de calitate creează școli de calitate, astfel că au nevoie de tot suportul posibil din partea societății”- stirilekanald.ro

Citeste si: Mama lui Cabral a fost la un pas de tragedie, chiar sub ochii fiului ei. Actorul a alergat într-un suflet către părintele său- radioimpuls.ro

Citește și: ”Lupta mea împotriva urmărilor” Theo Rose a recunoscut cu ce problemele se confruntă după naștere. Artista nu s-a ferit și a arătat ce îi dă acum mari bătăi de cap

„E un efort colosal. Mărturisesc că știam că o să fie greu. Este mai greu decât mi-am imaginat. Dar până la urmă când vezi trailer-ele care sunt așa un prim pas către ieșirea în lume, parcă simți că ai uitat de tot greul și a meritat tot efortul. Sunt momente, îți mărturisesc, în care te întrebi cum o scoți la capăt cu tot, cu viața. Pe lângă asta există și viață.(...) Nu cred că sunt genul care se stresează. Am fost foarte liniștit, nu știu dacă relaxat este cuvântul, dar am fost liniștit. În sensul în care mi-am imaginat că or să fie niște lucruri pe care o să trebuiască să le învățăm, mi-am imaginat că o să fie o perioadă dificilă, mi-am imaginat că o să fie o perioadă extrem de fericită și am primit în plus față de ceea ce mi-am imaginat. Pe toate planurile”, a declarat Anghel Damian pentru Ego.ro .