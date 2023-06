Simina Loica, surprinsă în compania fostului soț, la doar câteva zile după despărțirea de Bobicioiu. Imaginile cu ea și Alex Zănoagă au ajuns pe internet

In articol:

Simina Loica și Alex Zănoagă s-au cunoscut la emisiunea „Puterea Dragostei” de la Kanal D, moderată de Andreea Mantea. Cei doi au fost căsătoriți și au împreună un băiețel în vârstă de 3 ani, pe Dominic. După despărțirea de tatăl copilului ei, Simina s-a îndrăgostit de prietenul acestuia, Alexandru Bobicioiu. Au fost împreună aproape un an, iar recent au anunțat că vor fi și părinți, însă au decis să meargă pe drumuri separate.

Acum, la câteva zile de când ea și Bobicioiu și-au spus adio, Simina a apărut în compania fostului ei soț.

În urmă cu câteva zile, Simina Loica mărturisea, într-un live pe TikTok, că este din nou însărcinată, dar că ea și tatăl copilului ei, Alexandru Bobicioiu, s-au despărțit, după un an de relație. Aseară, la puțin timp după ce a dat vestea că va deveni din nou mămică, Simina a fost surprinsă alături de fostul ei soț, Alex Zănoagă. Chiar fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a postat, pe pagina sa de Instagram, imaginile în care apare împreună cu tatăl primului ei copil. Cei doi au participat ieri la același eveniment și se pare că s-au așezat chiar unul lângă celălalt și și-au petrecut seara împreună.

Cum se înțeleg Simina Loica și Alex Zănoagă după divorț

Simina și Alex au divorțat, după aproape 4 ani de relație. Cei doi s-au separat încă de anul trecut, însă divorțul lor s-a pronunțat abia în luna februarie a acestui an. După ce s-au despărțit, Simina a intrat într-o relație cu prietenul lui Alex Zănoagă, Bobicioiu, lucru care l-a deranjat foarte tare pe fostul concurent de la „Puterea Dragostei”, însă se pare că lucrurile s-au mai așezat între ei.

Simina și Alex au păstrat legătura și colaborează în creșterea lui Dominic, în vârstă de 3 ani.

„Copilul nu trebuie pedepsit că noi nu ne-am înțeles. Nu contează ce scrie pe hârtie, contează sentimentele copilului. Are nevoie și de mine și de el, nu trebuie să îi impunem cu cine să stea, nu am vorbit urât de el, nu încerc să îl întorc pe Dominic împotriva lui. Si eu am nevoie de timpul meu”, declara Simina Loica, după divorțul de tatăl copilului ei.

Și Alex Zănoagă a făcut declarații după divorțul de Simina Loica. Fostul concurent de la „Puterea Dragostei” mărturisea, în urmă cu ceva timp, că el și mama copilului său vorbesc în fiecare zi și iau decizii împreună cu privire la micuțul Dominic.

„Vorbim zilnic, îl văd zilnic pe cel mic, vorbim pe cameră. Am fost aproape 4 ani împreună(...) Mai vreau un singur lucru să-i transmit lui( n.r. lui Alex Bobicioiu), să nu mai vorbească de băiat. Să nu se mai pomenească numele lui”, a declarat Alex Zănoagă pentru un post TV.