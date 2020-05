In articol:

Nuami Dinescu sufera cumplit. Mama ei s-a stins din viata.

Intr-un mesaj emotionant, alaturi de care a postat si o fotografie, actrita Nuami Dinescu a anuntat trecerea in nefiinta a celei care i-a dat viata. Fosta vedeta de televiziune a marturisit ca mama sa si-a prevestit sfarsitul si a incercat sa ii pregateasca pe cei dragi pentru momentul in care ea isi va da ultima suflare.

Doliu pentru Nuami Dinescu. Mama ei a murit: "Te iubesc, sufletul meu bland si bun!"

Nuami Dinescu a scris pe Facebook un mesaj emotionant despre mama ei. Cuvintele de adio sunt insotite de o fotografie in care apar impreuna.

"E și ruj care, probabil, s-a si întins, dar ce contează? Poate bate vântul, se misca masca, ma vede cineva și remarca rujul, întins, dar e ruj, totuși... Cand ajung înăuntru fac o poza ca lumea, ca acus ieșim în lume și nu vreau sa va stric fengsuiul. Bine, mi-a zis mama, acum citeva zile, pentru prima oara în viata ei, cu vocea ei slăbită, ca suntem frumoase, "ce fete frumoase am!" Acu', vreau, nu vreau, trebuie sa arat "tipla". Bine, a mai zis și sa-mipun pălărie... Mi-a dat teme mama", scria, in urma cu trei zile, Nuami Dinescu, in dreptul fotografiei cu masca de protectie pe figura.